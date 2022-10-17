ФСБ ликвидировала организованную украинцем нарколабораторию в Подмосковье

ФСБ изъяла более тонны реактивов в организованной украинцем нарколаборатории в Московской области

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины за организацию нарколаборатии в Зарайске Московской области, изъято более тонны реактивов и 13,5 кг мефедрона, сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ Москвы и Московской области, задержанный в Зарайске оборудовал лабораторию по изготовлению наркотического средства мефедрон, она производила более 100 кг в месяц, передает ТАСС.

Во время осмотра в доме были обнаружены и изъяты прекурсоры, больше тонны реактивов, 13,5 кг мефедрона и приспособления для его расфасовки.

По данным УФСБ, прекурсоры и химические реактивы для производства наркотиков мужчина приобретал через даркнет, мефедрон он расфасовывал и продавал через закладки в лесу в Московской и Рязанской областях.

В отношении организатора нарколаборатории возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее замсекретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин заявил, что украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего, популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий.

Напомним, 9 сентября пограничники в Псковской области задержали двух граждан Украины, которые перевозили 57 кг мефедрона из Латвии.