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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ
Трансгендер из США Эштон-Сирилло сообщил, что воюет на стороне ВСУ
Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло, официально зачислена в Вооруженные силы Украины.
Журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая родилась Майклом Джоном Сирилло, написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.
Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.
Между тем майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.
Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
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Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Маск пояснил отказ финансировать поставки спутниковых станций связи Starlink Украине
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что продолжать возмещать расходы на терминалы, которыми пользуется Украина, неразумно
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Корпорация основателя Tesla не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат, заявил американский миллиардер Илон Маск.
У себя в Twitter Маск отметил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, однако более не сможет осуществлять финансовую поддержку системы, а также не может позволить отправить еще несколько тысяч терминалов, которыми на Украине пользуются в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства, ввиду неразумности, передает «Коммерсант».
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Ранее сообщалось, что возглавляемая американским миллиардером компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным CNN, сейчас на Украине работают около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, связанные с этим операции уже обошлись SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года превысят 100 миллионов.
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Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
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Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.
«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.
Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.
«Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.
Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.
Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
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Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.
По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.
По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.
5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.
Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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