Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2023 год

Президент России Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год

Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В октябре прошлого года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года.

Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.