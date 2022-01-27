Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.

В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.

«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.

«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.

При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.

Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.

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