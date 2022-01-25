Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2»

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким.

«Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС.

Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства.

«Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин.

Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти.

Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.