Путин выразил желание принять участие в открытии Международного конгресса математиков

Президент Владимир Путин заявил, что, если позволит график, хотел бы принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Путин заявил на встрече со студентами ведущих отечественных вузов, которая проходит в режиме видеоконференции, что он «с удовольствием принял бы участие и поприветствовал бы участников российских и зарубежных, но надо посмотреть, конечно, на свой график, постараюсь это сделать», передает ТАСС.

Он добавил, что не мог не поддержать инициативу Санкт-Петербургского университета по проведению этого мероприятия – «и как выпускник университета, и как бывший сотрудник университета, как бывший помощник ректора Петербургского, тогда Ленинградского, университета». По словам президента, это «замечательная инициатива».

Путин отметил, что «цель конгресса – подчеркнуть значимость математического знания, математики для современного мира, для России, но не просто подчеркнуть, а вызвать интерес дополнительный к математике для того, чтобы в эту сферу приходили все новые и новые молодые и талантливые люди, которые так нужны для развития страны». Глава государства добавил, что математика является системообразующей отраслью для очень многих направлений деятельности, таких как big data, искусственный интеллект и даже некоторых гуманитарных.

«Как один из наших выдающихся ученых говорил, математика, собственно говоря, присутствует везде. Все так или иначе является математикой. Поэтому наша цель как раз, когда мы поддерживали эту идею проведения Международного математического конгресса в России, и заключалась в том, чтобы привлечь (...) в эту сферу деятельности молодых, талантливых людей», – добавил Путин.

Он подчеркнул выдающуюся роль отечественных ученых в развитии математических знаний в мире в целом. «Будем использовать весь наш опыт проведения крупных международных мероприятий и в политической сфере, и в спортивной для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне», – заключил президент.

Путин также назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике, начиная со школьных лет.

Он заметил, что по таким направлениям, как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах. «Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира», – заверил президент.

Российский лидер сделал особый акцент на том, что «математика – (это) не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний», а «наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей».

«Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике, да где угодно. Кроме того, математика становится надежной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Путин.

Математика пронизывает все области жизни и служит связующим звеном, позволяющим совершать открытия на стыке наук, считает президент. Он согласился с мыслью одной из участниц встречи о значении математики и междисциплинарного образования.

«Междисциплинарность была важна всегда и во все времена, но сегодня это особенно важно. Все мы это прекрасно понимаем. Открытия совершаются на стыке наук, а связующим звеном, как правило, выступает математика», – заметил Путин.

Президент добавил, что ему много об этом говорил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он сам как математик поддерживает и будет поддерживать математическое направление в университете, уверен Путин.

«Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал вселенную. Математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать – в меру своих сил – это направление, о котором вы сейчас сказали. И вам желаю всего самого доброго», – подытожил глава государства.

Он также пригласил участников встречи – студентов-математиков и их преподавателей – посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.

В июле 2018 года на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия) Петербург выиграл право проведения Международного математического конгресса в 2022 году. На проведение конгресса претендовали две страны – Россия и Франция. Россия получила большинство голосов – 83, Франция – 63 голоса, четыре делегата воздержались. Проведение конгресса запланировано на июль 2022 года.

Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На конгрессе вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса. В России конгресс проводился один раз – в 1966 году на базе Московского государственного университета имени Ломоносова.