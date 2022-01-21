Блинкен анонсировал консультации с Байденом после встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни проведет консультации по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым с президентом США Джо Байденом, конгрессом и союзниками.

«Я днем вернусь в Вашингтон и проведу консультации с президентом Байденом, всей нашей командой по национальной безопасности, также с членами конгресса и, что важно, с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни», – сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Блинкен также изложил Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе взаимности. «Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности», – пояснил он.

Он добавил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности

Он добавил, что «в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, США и европейские союзники страны и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на их озабоченности.

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».