Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим

Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.

При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.

Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».

Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.