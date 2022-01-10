В Тюмени арестовали фигурантов дела об отравлении метиловым спиртом

Центральный суд Тюмени арестовал четырех фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом, в результате чего умерли девять человек, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.

«Центральным районным судом города Тюмени удовлетворено ходатайство следователя СУСК России по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовного дела по делу об отравлении метиловым спиртом на территории города Тюмени», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в магазинах Тюмени с декабря гражданам продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей.

В пресс-службе отметили, что сначала по делу были задержаны четверо подозреваемых, позже их число возросло до десяти.

«Обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК России) предъявлено продавцу магазина Елены Мироевской, заведующему торговой точкой «Рубин» Малику Мамедову, а также официально безработному Фариду Эйвазову и таксисту Ибрагиму Годжаеву», – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Продавец арестована по решению суда по 5 марта. Фарид Эйвазов будет находиться в СИЗО по 5 марта 2022 года, Ибрагим Годжаев и Малик Мамедов – по 6 марта 2022 года.

В следкоме отметили, что следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и расследование по уголовному делу продолжаются. Во вторник суд рассмотрит еще несколько ходатайств об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.

Напомним, что в субботу в Тюменской области девять человек скончались после отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках.