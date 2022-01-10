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Назначено время проведения встречи лидеров ОДКБ
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Лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
«Сегодня в 13.00 по времени Нур-Султана (10.00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны. Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар-24», – написал он в Facebook.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее МИД Казахстана объяснил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане временно, и рассказал, когда миротворческие силы должны покинуть страну.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников
Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.
По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, сообщает Haqqin.az.
Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Киргизия направила ноту Казахстану
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Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.
Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
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Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате
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В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.
Ведомство сообщило, что ячейки нейтрализованы в результате «мероприятий по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», передает ТАСС.
9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них дома нашли «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства».
Лидер другой группы, иностранец, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. КНБ считает, что он специально приехал в Казахстан для «подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Ведется «розыск его пособников».
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В городе началась
антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
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В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
В Алма-Ате из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка
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В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка.
«У Айдоса Мельдыхана погибла четырехлетняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. По его словам, они ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто были еще двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9-го класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец. Он отметил, что детей в больницу отвез брат на подстреленной машине», – сообщается в Telegram-канале Orda.kz.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана
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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
Антонов заявил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – заявил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».
Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».
Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека
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В Казахстанской Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли, погибли 103 человека. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв.
«В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка. Она ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади.
Другой ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий.
После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек
Более 5 тыс. человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане, сообщает пресс-служба президента страны.
«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. 9 января контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные были размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Тем временем минздрав Казахстана опроверг сообщение о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой.
Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове
В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.
Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех «винтовки в руках наизготове». Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.
Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.
Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
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Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.
В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.
«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Дипломат предупредил о последствиях для желающих «укусить Россию и ее друзей»
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерег недругов России от попыток навредить ей и ее союзникам, поскольку в противном случае они останутся «без зубов».
«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас - не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», – отметил дипломат в интервью ТАСС.
«Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», – добавил он.
По словам Бородавкина, организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике.
«На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», – указал он.
При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». «Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», – отметил он. Посол напомнил, что в результате «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. «Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения», – добавил он.
Бородавкин отметил также, комментируя призывы Запада к диалогу с теми, кого там называют «протестующими», а также слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал такие советы глупостью, что ведение переговоров с убийцами и террористами невозможно ни в каком виде.
«Абсолютно солидарен с Касым-Жомартом Кемелевичем. Это совершеннейшая глупость. С убийцами и террористами не может быть никаких переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно сформулировал необходимость их преследования и ликвидации, где бы они ни скрывались», – сказал он.
По словам посла, недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор.
Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось «взорвать ситуацию» в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они «просто не успели». «Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года», – добавил дипломат.
«И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - отметил посол.
Бородавкин отметил, что заговорщики не смогли «опрокинуть» Казахстан благодаря решительным действиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил действия казахстанских силовиков и роль ОДКБ в борьбе с попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.
«На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», –сказал Бородавкин. По его словам, ОДКБ проявила исключительную сплоченность и оперативность, реагируя на ситуацию в Казахстане.
«В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша Организация в целом продемонстрировали исключительную сплоченность», – подчеркнул российский дипломат.
По словам Бородавкина, обще героическое прошлое России и Казахстана имеет проекцию и на общее будущее, проверенный историей союз – не пустые слова.
«Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные Силы Российской Федерации помогли спасти Алматы от бандитско-террористической агрессии. Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном – не пустые слова, – подчеркнул дипломат. – Наше героическое прошлое имеет проекцию на современность и в наше общее будущее».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военнослужащих
Двое военнослужащих в Казахстане погибли и 163 получили ранения в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщили в Минобороны страны.
«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом уточняется, что в ряде регионов Казахстана экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты.
На данный момент во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Возвращающиеся домой казахстанцы рассказали о страхах
Казахстанцы, которые возвращаются домой через пропускной пункт Ак-Жол на границе Казахстана и Киргизии сердятся, что приходится ехать через Бишкек и не одобряют мародерство и грабежи.
«Сложность в том, что в моей стране происходит черт его знает что, и я не могу попасть в свой родной город, в свой аэропорт не могу прилететь. Вынужден приехать так. Братьям-киргизам – рахмет, здесь все организованно, все хорошо», – рассказал РИА «Новости» мужчина, гражданин Казахстана, который уезжал за границу по работе, домой он вынужден возвращатся через аэропорт в Бишкеке. Он добавил, что не представляет, как будет добираться до Алма-Аты после прохождения границы. Мужчина добавил, что грабежи и мародерство «не типичны» для алматинцев.
Еще один человек, возвращающийся из Киргизии в Казахстан – молодая девушка в белой куртке и платке. Она рассказала, что ей страшно возвращаться домой. «Но у меня там родные есть, поэтому возвращаюсь», – добавила она.
Девушка с ребенком, которая следовала из Казахстана в Киргизию рассказала, что «прежде чем пройти (границу), я простояла три часа, чтобы получить добро. Я не знаю, с чем это связано».
В Казахстане она была в Кордае – это маленькое село неподалеку от границы. Там, по словам девушки, спокойно, причем так было и в дни протестов.
О ситуации на границе в первые дни протестов в Казахстане корреспонденту агентства рассказал местный таксист.
«Когда только начинались протесты, события были – черные джипы проезжали сюда. Черные, затемненные джипы, крутые. Но в целом обстановка на границе была нормальной».
Кроме того, он передал корреспонденту агентства то, что рассказывали ему пассажиры: якобы казахстанские пограничники отбирали телефоны у переходивших границу (из Казахстана в Киргизию) и стирали все фото и видео на них.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.