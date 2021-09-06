Лавров заявил об одержимости США идеей по остановке «Северного потока – 2» Лавров: Диалог России и США по восстановлению работы посольств топчется на месте Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России.

Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США отказались назначать спецпредставителя по Донбассу 3 сентября 2021, 20:49 Текст: Дарья Григоренко

США не будут назначать от Госдепа нового спецпредставителя по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. «Я не жду нового специального посланника из США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из «Северного потока 2» Россией и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия», – пояснил он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя госдепа по Донбассу в блиц-интервью телеканалу «Дом», передает РИА «Новости». Депутаты Верховной рады Украины в мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине. Отмечается, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года. Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2». США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021 4 сентября 2021, 18:53

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. «Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости». В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой. Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса» 4 сентября 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Журналисты американского издания разглядели на фото из космоса российский ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон» или его прототип. На снимке компании Maxar Technologies, где представлено океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске Архангельской области, американские специалисты увидели объект, который по габаритам соответствует российской «торпеде апокалипсиса» – ядерному подводному 2М39 беспилотнику «Посейдон», сообщило американское издание USNI News, передает 5tv.ru. Издание уверено, что подтверждением наличия смертоносной торпеды является выстроенная соответствующая инфраструктура на судне. В публикации высказано предположение, что, несмотря на скрытость системы и существующую дезинформацию, новейшее оружие будет быстрым и способным работать на максимальной глубине под водой. На такое заключение специалистов подтолкнула конструкция орудия. «Посейдон» – российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другиx разрушительных последствий ядерного взрыва. Резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад» 6 сентября 2021, 07:12

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения «Запад–2021», сообщило Минобороны России. «На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники. «Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года», – говорится в сообщении. В Минобороны сообщили также, что принято решение нарастить численность резервистов в российской армии. При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить. Мобилизационный людской резерв – граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил с 2016 года. Напомним, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов. Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад–2021» пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Армейские международные игры завершились победой российских военных 4 сентября 2021, 21:23 Текст: Вера Басилая

Церемония закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021) состоялась в подмосковном парке «Патриот», победу в них одержали российские военные, сообщило Минобороны России. «В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран – участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых – высшей пробы», – говорится в сообщении военного ведомства. Начальник генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил кубок команде победителей. Отмечается, что самые зрелищные состязания АрМИ-2021 посетили более 1,5 млн человек. Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Напомним, российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. Россия пообещала поставить Як-130 Вьетнаму до конца года 4 сентября 2021, 11:36 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки учебно-боевых Як-130 во Вьетнам завершатся до конца 2021 года, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. «Реализацию контракта на поставку нашим вьетнамским партнерам учебно-боевых самолетов Як-130 планируется завершить до конца этого года», – цитирует Шугаева РИА «Новости». По его словам, спрос на Як-130 в мире высок, поскольку самолет остается «лучшим предложением по критерию «стоимость-эффективность» В январе 2020 года сообщалось, что Россия и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов. Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США 4 сентября 2021, 20:28 Текст: Вера Басилая

Роскосмос готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180, мы не прекращаем сотрудничество, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», – написал Рогозин в своем Facebook. По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся. Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181. Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Ранее стало известно о завершении контракта на поставку РД-180, в апреле последняя партия была передана США в рамках ранее заключенного контракта. До этого Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям. В НАТО призвали Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в связи с учениями 3 сентября 2021, 16:18 Текст: Вера Басилая

НАТО в связи с учениями «Запад – 2021» призвала Россию и Белоруссию действовать предсказуемо и прозрачно, чтобы снизить риски инцидентов на границах альянса, а также пообещало поддерживать связь с Минском, сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску. «Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но необходимо также соблюдать обязательства по транспарентности… Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность», – цитирует РИА «Новости» Лунгеску. При этом представитель НАТО заявила о готовности поддерживать связь с Белоруссией. «Мы будем в случае необходимости поддерживать связь с Минском», – добавила она. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Напомним, совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Судно ТОФ начало обследовать бухты Магадана с десятками затопленных кораблей 6 сентября 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Александр Рогоцкий» приступило к обследованию дна магаданской бухты Нагаева, где затоплены десятки судов, сообщил капитан второго ранга Сергей Овчинников. Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита на Колыму назвал рыбный порт в Магадане «кладбищем кораблей». Он поручил провести инвентаризацию имущества рыбного порта и навести порядок на берегу, а также решить проблему с затонувшими судами, которые могут мешать судоходству и создавать экологическую проблему. В этом году по поручению правительства региона началась утилизация брошенных на берегу судов, точное расположение затонувших пока неизвестно. «Производится детальная съемка рельефа дна, при этом выявляются даже незначительные объекты. Погрешность измерения 10 сантиметров. То есть при такой детализации выявлены будут все объекты, которые затоплены», – передает РИА «Новости» слова Овчинникова. Эхолоты работают на глубине до 30 метров. Задача – определить точные координаты и конфигурацию каждого затонувшего объекта, рассказал гидрограф Анатолий Цыпков. «Уже удалось найти в прибрежной акватории непосредственно семь объектов различного назначения. Непосредственно на фарватере нашли около четырех объектов длиной до 20 метров», – сообщил Цыпков. Он добавил, что работают гидрографы и в причальной зоне. Ее проходят на катере из-за небольших глубин. Всю полученную информацию обработают и составят подробный отчет – карту с точным расположением, конфигурацией и размером затонувших объектов. Ранее гидрографы Северного флота установили координаты гибели траулера «Онега». СК выразил озабоченность из-за расширения сети биолабораторий США у границ России 6 сентября 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров. «Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», – сказал Федоров, передает РИА «Новости». Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий. Премьера Польши испугала возможность провокаций на фоне учений «Запад» 6 сентября 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши опасаются провокаций во время совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад–2021», заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы не ожидаем снижения напряженности на границе», – передает ТАСС слова Моравецкого, который напомнил, что через несколько дней начнутся учения «Запад-2021». «Учения такого масштаба, с участием такого большого числа военнослужащих могут быть связаны с многочисленными провокациями, – подчеркнул глава польского правительства. – Поэтому мы решили ввести чрезвычайное положение». «Такой напряженной ситуации на границе с Белоруссией у нас не было за последние 30 лет», – резюмировал он. Маневры «Запад-2021» будут проходить 10-16 сентября на площадках Белоруссии и России. Распоряжение о введении ЧП в Польше вступило в силу в пятницу и будет действовать в течение 30 дней. Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться посторонние – лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах. Ранее экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов. Казахстан анонсировал учения войск ПВО стран СНГ 6 сентября 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ «Боевое содружество-2021» пройдут в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана. «В Казахстане активная фаза «Боевого содружества - 2021» пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган. Будут задействованы более 1 300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, «Куб», «Бук-М2Э», техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение минобороны Казахстана. В ходе активной фазы учений боевые расчеты ПВО выполнят практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработают полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям. «Учения проводятся в целях повышения уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработки способов ведения противовоздушных и воздушных боев. Будут разыграны различные тактические эпизоды по организации применения авиации и войск противовоздушной обороны в ходе вооруженных конфликтов», – сказал начальник главного штаба Сил воздушной обороны Казахстана Фазылолла Баденов, слова которого приводятся в сообщении. В совместных учениях «Боевое содружество-2021» принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук в Астраханской области, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ. Ранее пограничники СНГ отработали урегулирование кризисов на внешних границах.