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2 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

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    Безденежье ввергает в хаос американский военный флот

    Парадный строй кораблей ВМС США    2 июля 2021, 19:00
    Фото: navy.mil
    Текст: Александр Тимохин

    Весьма тревожные для Америки события происходят в ВМС США. Легче всего убедиться в этом на примере конфликта вокруг создания новой крылатой ракеты. Проблема далеко не только в том, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России.

    Одной из неприятностей времён Дональда Трампа стало то, что США решили вернуть на надводные корабли и подлодки тактическое ядерное оружие. Это шло в разрез с добровольно взятыми на себя США и Россией обязательствами не развёртывать на флотах тактические ядерные боезаряды. Трамп объявил о конце этой эры, и при нём возник проект SLCM-N (Ship Launch Cruise missile – Nuclear, переводится как «запускаемая с корабля крылатая ракета – ядерная»). Появление такой ракеты сильно и еще более негативно изменило бы баланс сил между США и Россией.

    Но вот в июне этого года в США разгорелся скандал. Хотя трамповская ядерная политика не отменена, и программа создания этой ракеты остаётся пока действующей, внутри самих ВМС появился меморандум с предложением остановить разработку этой ракеты. Что же произошло?

    Меморандум Харкера и допросы в Конгрессе

    4 июня 2021 года по ВМС США был распространён меморандум секретаря ВМС Томаса Харкера, краткий смысл которого сводился к следующему. В рамках текущего финансирования ВМС должны выбирать - они могут вложиться или в разработку новой многоцелевой подлодки на смену «Вирджинии», или в новый надводный корабль на замену эсминцам типа «Арли Бёрк», или же в новый истребитель на замену F-18. Помимо всего прочего, в меморандуме содержалось предложение в целях экономии средств остановить создание крылатой ракеты SLCM-N, той самой, которая уже включена в американский «Обзор ядерной политики». А ведь это документ, содержащий в себе все американские военные ядерный программы – и не только их.

    Харкер тут, с одной стороны, поймал «политический ветер» - ранее против создания новых образцов ядерного оружия выступил Джо Байден. С другой стороны, негласные правила взаимодействия ветвей власти в США такое самоуправство не очень-то одобряют. И Конгресс, являющийся в США высшим органом власти, среагировал довольно болезненно. Сразу же несколько конгрессменов потребовали от секретаря (министра) обороны Ллойда Остина объяснений по неожиданному для не американца поводу, а именно – кто такой секретарь ВМС, чтобы не то чтобы принимать, а даже и озвучивать такое?

    Остин старался выкрутиться, объясняя, насколько тяжёлые приходится принимать решения по поводу распределения денег.

    А 29 июня пришла удивительная новость – новую крылатую ракету для ВМС США таки начали «убивать». Палата представителей Конгресса представила проект бюджета, в котором финансирование этой программы срезано. Ради чего? Ради того, чтобы не дать ВМС списать в ускоренном темпе три корабля, которые ещё могут служить. Все это - лишь иллюстрация того, как сильно и прямо на наших глазах меняются американские военно-политические игрища.

    Единства больше нет

    Если попытаться несколькими словами описать словами текущий американский подход к военно-морскому строительству, то наиболее подходящим будет выражение: «медленно нарастающий хаос». В полном объёме это начинает проявляться прямо сейчас, до этого имели место отдельные признаки, типа программы LCS. То же, что происходит сейчас, имеет совсем другой масштаб.

    Чем была славна Америка? Тем, что президенты приходили и уходили, но действия США в мире не особо менялись, как и их военные приготовления. Вспомним такой вопрос, как подготовка США к наступательной ядерной войне – в 1996 году, осенью, Конгресс выделил финансирование на создание новых высокоточных боевых блоков для баллистической ракеты «Трайдент». Это было нужно, чтобы подлодки ВМС США могли использоваться в ходе первого ядерного удара и атаковать с близкого расстояния цели на территории противника (тогда Китай ещё таковым не являлся) не только быстрее, чем противник успеет запустить свои ракеты, но и ещё и с нужной точностью. С точностью, позволяющей уничтожать пусковые установки межконтинентальных ракет до пуска. Многое менялось в США, демократы и республиканцы выхватывали друг у друга власть, но этот проект идёт до сих пор, а первые модернизированные боевые блоки уже встали на ракеты.

    В последнюю десятилетку Холодной войны американцы держали военные расходы на уровне до шести процентов ВВП, загоняя СССР насмерть гонкой вооружений. Что важно: те корабли, которые пошли в строй при Рейгане и стали символами американской победы в Холодной войне, начали разрабатывать ещё в начале шестидесятых, и при демократе-Картере эти работы не прерывались.

    Или другой пример – стратегическая противоракетная оборона – ПРО, нужная для того, чтобы перехватить большую часть баллистических ракет, переживших первый американский удар и запущенных по США. Одновременно поступающие в ВМС боевые блоки W76-2 и ПРО дают возможность совершить успешное и безответное ядерное нападение на любую страну, и на Россию, и на Китай. Развитие ПРО не зависело от того, какая партия доминирует в Конгрессе и кто занимает Белый дом.

    Крылатая ракета с ядерной боевой частью во всю эту логику вполне вписывалась, и в «Обзор ядерной политики» её включили.

    В рамках логики прошлых лет она должна была бы там и остаться, но не тут-то было. Контролирующие палату представителей демократы протолкнули в проект бюджета прекращение ее финансирования. Сэкономленные деньги позволят оставить в строю три «Литторальных боевых корабля», которые ВМС хотели списать. Пока это только проект, но у него немалые шансы на успех.

    Почему это было сделано? Да по той же причине, по которой это хотел сделать Харкер – денег нет. То есть – всё, того самого постоянства больше нет. США то готовятся к ядерной войне, то не готовятся. Приоритеты отдельных политиков и государственных деятелей начинают перевешивать стратегические соображения, и страну (и флот) начинает «шатать» при смене власти. Пока чуть-чуть. Но ситуация с ракетой это только вершина айсберга.

    Идейный хаос

    Проект американского военного бюджета в принципе сокращает финансирование и разработки новых технологий для ВМС, и постройки новых кораблей. Казалось бы, совсем недавно, при Трампе была принята программа «355 кораблей» (неумелая калька рейгановских «600 кораблей»), потом военные стали заявлять о необходимости иметь 500 боевых единиц в строю, чтобы сдержать Китай, а спустя менее, чем через год – вдруг такое. И бюджет режут, несмотря на Китай.

    Получилась занятная ситуация – у американского флота нет денег на увеличение корабельного состава и на новое оружие, и он при этом списывает уже имеющиеся корабли и закрывает уже идущие программы типа той же крылатой ракеты с ядерной боевой частью.

    На слушаниях 15 июня в Конгрессе допрашивали уже и самого Тома Харкера, и начальника военно-морских операций (командующего ВМС в нашем понимании) адмирала Майкла Гилдэя на тему всех этих чудачеств. Элейн Лурия, член комитета по Вооружённым силам, задала Гилдэю прямой вопрос – как можно построить флот из 355 кораблей, если каждый год списывать больше кораблей, чем вводить в строй? Гилдэй ничего вменяемого не ответил, продолжив требовать денег и заявляя, что бюджет ВМС надо именно увеличивать. Если просто оставить его как есть, то ВМС США не смогут поддерживать свою численность.

    Гилдэя вроде как можно понять – чем старше корабли, тем больше требуется денег на поддержание их технической готовности. Но увы – заменить ракетные крейсера ВМС США сегодня нечем. Эсминцы типа «Арли Бёрк» несколько не дотягивают по своим тактико-техническим характеристикам, да и резко увеличить количество строящихся кораблей этого типа не получится. Списание крейсеров, таким образом, образует дыру, которую нечем будет заполнить – и именно поэтому против их списания так активно выступает Конгресс.

    Будь у американцев новый проект на замену «Тикондерогам», мощности для их строительства, рабочие и инженеры – можно было бы что-то сделать. Но у них ничего этого нет, а теперь нет и денег, как выясняется.

    И в таких условиях, вместо какого-то организованного решения этих проблем, в США начались разборки такого накала, который сложно припомнить ранее. Сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан начал кампанию за увеличение финансирования ВМС, включая возобновление финансирования по крылатой ракете. Мотивируется это тем же Китаем и необходимостью всё-таки как-то осилить 355 вымпелов. Чем эта инициатива закончится, неясно. Драка за будущее американских ВМС продолжается.

    Выводы для России

    Все эти события подтверждают – американцы уже не те, какими они были раньше. У них больше нет понимания того, как правильно использовать свою мощь, или, по крайней мере, нет консенсуса по этому вопросу. Мощь есть, использовать нельзя. Нужна крылатая ракета с ядерной боевой частью для будущей войны или нет? А ракетные крейсера с возможностями поражения баллистических ракет? У американцев нет ответа на эти вопросы. У них сегодня нет ответов на большую часть подобных вопросов, а в среде элит нет консенсуса ни по облику войны будущего, ни по примерным срокам её начала.

    В итоге американцы не могут развиваться.

    У них ещё есть много возможностей – при всех их проблемах в кораблестроении и комплектовании личного состава, в моральном состоянии и подготовке, при всех их финансовых проблемах – пока никто в мире с ними гарантированно справиться не сможет. Но это пока – тот исторический момент, когда США потеряли свою путеводную звезду на морях, даёт другим странам шансы создать боевую силу, которая, будучи не такой огромной как ВМС США, была бы в силах нанести им поражение. Именно так Япония нанесла поражение куда более сильной России в 1904-1905 годах.

    И Россия могла бы создать способные на это силы за следующие 10-15 лет. Если, конечно, этим заниматься. Пока же нам остаётся только следить за душераздирающим американским шоу с участием Конгресса и ВМС. И надеяться на то, что они не прозреют в ближайшие годы.


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