Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США

Роскосмос готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180, мы не прекращаем сотрудничество, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», – написал Рогозин в своем Facebook. По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся. Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181. Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано. Ранее стало известно о завершении контракта на поставку РД-180, в апреле последняя партия была передана США в рамках ранее заключенного контракта. До этого Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям.

Ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США. Компанией Firefly Aerospace с 2017 года владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС. Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно. Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности» 1 сентября 2021, 23:30

Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». В заявлении говориться, что «в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой». Вашингтон и Киев утверждают, что «Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины». Подчеркивается, что «суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы». Как отмечается в заявлении, «Соединенные Штаты – вместе с Украиной», они намерены «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подчеркивается, что «поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой», передает РИА «Новости». Вашингтон выразил поддержку «Крымской платформе», а также призвал Москву «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны». Также Украина и США заявили, что «продолжают выступать против «Северного потока – 2», назвав проект «угрозой для европейской энергетической безопасности». США обещали «продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии», чтобы сохранить транзит газа через Украину и не допустить «использования Кремлем энергетики как геополитического оружия». Вашингтон и Киев «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников», а также «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления». Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности. Стороны намерены усилить «сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии». США выразили поддержку права Украины на «стремление вступить в НАТО». Киев и Вашингтон договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения. США выделят в 2021 году 463 млн долларов на проведение реформ на Украине, всего с 2014 года на эти цели было выделено почти 2 млрд долларов, говорится в тексте совместного заявления. США также планируют выделить Украине 12,8 млн долларов помощи для борьбы с COVID-19 в рамках закона «О плане спасения Америки» и 45 млн долларов гуманитарной помощи для Донбасса. При этом отмечается, что США уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с пандемией коронавируса и передали около 2,2 млн доз вакцин против COVID-19. Напомним, президент США Джо Байден встречается в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден сообщил, что США и Украина возобновят работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Лавров заявил о выгоде Запада от «лающей на Россию» Украины 2 сентября 2021, 13:53

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию. «Уже президент Зеленский заявил, что «если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию», это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Напомним, в августе Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии. Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению». В Кремле уличили США и Украину в «дружбе против России» 2 сентября 2021, 10:30

Украина и Соединенные Штаты дружат не для себя, а скорее, против России, и это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО. Песков подчеркнул, что позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин – «это то, что нам совсем не нравится». Также представитель Кремля отметил, что планы оказания военной помощи США Киеву могут быть причиной непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. «Это очень опасно», – сказал Песков. Ранее министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». В США отказались назначать спецпредставителя по Донбассу 3 сентября 2021, 20:49 Текст: Дарья Григоренко

США не будут назначать от Госдепа нового спецпредставителя по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. «Я не жду нового специального посланника из США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из «Северного потока 2» Россией и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия», – пояснил он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя госдепа по Донбассу в блиц-интервью телеканалу «Дом», передает РИА «Новости». Депутаты Верховной рады Украины в мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине. Отмечается, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года. Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2». Москва пообещала печальные последствия Украине как антироссийскому оружию Вашингтона 2 сентября 2021, 17:24

Использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского оружия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – заявила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. США призвали союзников избегать крупных оборонных сделок с Россией 2 сентября 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Госдеп прокомментировал соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. В Госдепе заявили, что «продолжают призывать партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором». Вашингтон напомнил, что в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет вводить санкции за закупки российских вооружений. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что между США и Саудовской Аравией продолжает сохраняться «близкое и прочное партнерство в области безопасности». Вашингтон «поддерживает регулярный диалог» с Эр-Риядом «в развитие обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства», передает РИА «Новости». Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. на прошлой неделе. Документ был подписан заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом. Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. В Белом доме рассказали о консультациях России и США по вопросам кибербезопасности 2 сентября 2021, 21:49

Американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты, заявила заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме. «Дискуссии с Россией продолжаются. Как отметил президент Байден, он рассчитывает на результат в том, что касается деятельности в киберпространстве», – прокомментировала она ход продолжающихся переговоров между американским правительством и российскими властями по борьбе с хакерами и вирусами-вымогателями, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Эксперты объяснили, почему взрыв ракеты Alpha можно расценивать как успех 3 сентября 2021, 17:29

Одна авария дает больше для развития, чем 10 успешных запусков, потому что выявляются проблемы ракеты, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя первый запуск ракеты-носителя Alpha, который закончился взрывом в атмосфере. Первый испытательный пуск ракеты-носителя Alpha американской частной компании Firefly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен Максим Поляков, закончился взрывом в атмосфере. Несмотря на неудачу, СМИ назвали такой полет успехом, поскольку старт и отрыв прошли безупречно, а устойчивый полет продолжался 2,5 минуты. «Успехом, конечно, это никак назвать нельзя. Авария есть авария. Тем не менее, как говорится, одна авария дает больше для развития, чем 10 успешных запусков, потому что выявляются проблемы ракеты. Сейчас началась эпопея со сверхлегкими ракетами, которая очень перспективна. Это начало новой эры для таких ракет. И занимается ими частная фирма, которая, в общем-то, не имеет достаточного опыта. Поэтому всегда в обязательном порядке все эти запуски сопровождаются большим количеством аварий», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Он рассказывает, что такие ракеты производят Китай, США, Новая Зеландия. При этом российские ракеты, по его мнению, конкуренцию им составить не могут, так как в основном используются для кластерных запусков – когда запускаются много маленьких аппаратов. «Запускать большой ракетой маленькие аппараты неудобно по ряду причин: нужно ждать, пока они все вместе (аппараты из разных стран) соберутся, нужно развозить их по своим орбитам и так далее. И если посмотреть, то сейчас, когда этих малых аппаратов становится огромное количество, то лучше выводить по несколько штук небольшие легкие аппараты, но именно на одну орбиту, которая нужна в то или иное время», – считает эксперт. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также не может назвать результат запуска Alpha успехом, поскольку под данным словом скорее подразумевают достигнутые цели. Однако редко, когда такие проекты удается сразу довести до соответствующего уровня, поэтому результат эксперт называет вполне ожидаемым. «Сейчас всемирную славу обрел Маск, и все говорят исключительно о его успехах. Но у него ведь изначально бывали очень серьезные неудачи. Поначалу к его проектам относились с большим скепсисом. Особенно учитывая, что у него было очень много того, что было сделано впервые: например, многоразовые старты с возвращением ракеты на землю. Он первый, кто здесь был успешен. Так что, хоть первый пуск Alpha не достиг цели, но ракета достаточно долго продержалась. Может быть, при следующих заапусках дела пойдут лучше, покажет только время», – считает собеседник. Он подчеркивает, это действительно неудача. Но то, что люди пробуют сделать по своей инициативе что-то новое, дает надежду на возможное расширение круга участников рынка. Сейчас же их количество умещается на пальцах одной руки. «И когда это начинается не на какой-то мощной базе, то это можно только приветствовать. Ракета хоть и небольшая, но на такие сейчас тоже имеется спрос. Кроме того, такого рода попытки были и у нас в стране, но они закончились полным провалом. И потом, здесь все определяется не только квалификацией участников, но и должна быть заранее готова поддерживающая инфраструктура, чего у нас в стране нет. А передавать свои компетенции какой-то крупной организации вряд ли кто-то захочет. Кроме того, это очень дорогостоящее дело», – рассказывает Эйсмонт. В России, по словам эксперта, такого класса ракет нет, все они гораздо больше, поэтому сравнивать их с маленькой Alpha очень сложно. При этом он подчеркивает, что ракеты именно нового легкого класса на данный момент очень востребованы. «Есть полезные нагрузки, которые вполне могут быть отправлены на орбиту и более легкими ракетами. Сейчас запускаются минимум три десятка спутников одной ракетой, это в основном используется у нас в стране, но появляются иные способы», – отмечает специалист. Если компании Firefly Aerospace удалось привлечь к участию в разработке и постройке ракеты Alpha украинских специалистов, то это уже неплохое начало, считает собеседник. Это означает, что сама техника была сделана не какими-то новичками и людьми, не имеющими достаточно опыта, а знающими людьми. В пример он приводит украинский завод «Южмаш», на котором была произведена ракета-носитель «Зенит». «С другой стороны, на новом месте даже с людьми, которые имеют предшествующий опыт, рассчитывать на быстрый успех не приходится. Кроме того, даже если в самой ракете было что-то украинское в плане комплектующих, например какие-нибудь узлы или связки, то это тоже никак не гарантирует быстрого успеха, потому что порознь это может хорошо работать, а комплексно в ракете нужно еще уметь все это совместить», – заключил Эйсмонт. Отметим, что в 2019 году Firefly предложила заводу «Южмаш» контракт на 15 млн долларов на серийное производство ракетных деталей. В феврале этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предоставило компании Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. Первый космический перец зацвел на МКС 3 сентября 2021, 16:44 Текст: Вера Басилая

На борту Международной космической станции (МКС) впервые зацвел перец-чили, сообщила американский астронавт Меган МакАртур. «Новости о космических (перцах) чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю», – написала МакАртур в Twitter, сопроводив сообщение фото цветущего перца. Space Chile update: they’re blooming! I’m grinning! We expect to see small developing fruit in another week. Learning to grow these more complicated plants in @Space_Station’s unique environment will enable astronauts on future planetary missions to grow some of their own food! pic.twitter.com/gGtQqyaKs0 — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 3, 2021 Российские ученые планировали выращивать сладкий перец на МКС, однако новая оранжерея «Лада-2» была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04». Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке. США помогли России нарастить экспорт продовольствия в Китай 2 сентября 2021, 20:53 Текст: Елена Мирошниченко

На фоне торговой войны между КНР и США Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай, сообщило японское издание Nikkei Asia. Издание сообщает, что за несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению журналистов, России в этом помогло то, что многие американских компании ушли из Китая, передает Lenta.ru. Указывается, что продажи российской продукции в Китай выросли на 123 процента до почти 4 млрд долларов в 2020 году с 1,77 млрд долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток. Ранее стало известно, что российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов. Захарова посоветовала США подтянуть «основополагающие вещи» в военном деле 2 сентября 2021, 18:59

Соединенным Штатам вместо обучения Украины военному ремеслу следует самим работать над основополагающими вещами в этой сфере, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане», – цитирует Захарову РИА «Новости». Так она отреагировала на проведение шести совместных учений в 2021 году на Украине с участием стран НАТО. «С тем, что они там устроили, стыдно кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении <...> самим нужно отработать основополагающие вещи», – заключила дипломат. В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан». Анонсированы первые испытания метеоракет в России 2 сентября 2021, 15:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые летно-космические испытания метеоракет могут пройти на юге России до конца года, в настоящее время ведется работа по их организации, сообщил в кулуарах VI Восточного экономического форума советник губернатора Ростовской области, председатель экспертного совета центра космических технологий «Арктурус» Антон Алексеев. «Ведется работа по организации летно-космических испытаний разработок инновационных компаний на юге страны. Если все получится, то метеоракеты будут испытаны уже в этом году», – передает ТАСС слова Алексеева. Он добавил, что в ноябре планируется запуск первого малого космического аппарата – спутника, созданного в Ростовской области с участием команды школьников региона. «Несколько дней назад мы представили его губернатору Ростовской области, на нем расписались школьники, которые дали несколько идей для экспериментов – их подписи стоят на спутнике, который полетит на орбиту Земли на 550 км», – рассказал Алексеев. Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в НПО машиностроения. В Кремле рассказали о риске новых санкций со стороны США 2 сентября 2021, 10:20 Текст: Алина Назарова

Вероятность новых санкций со стороны Вашингтона существует всегда, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума. «Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной», – сказал Песков, передает ТАСС. Он также указал, что дипломатам из России и США пока не удалось добиться прогресса в вопросе возвращения россиян из американских тюрем. «Нет, не удалось. Эта тема, действительно, затрагивалась (на российско-американском саммите) в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось», – заявил представитель Кремля. Ранее в МИД заявили, что США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев.