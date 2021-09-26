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В Ленобласти возбудили дело по факту истязания отцом своих детей
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В Ленинградской области отец систематически причинял физические страдания детям, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУ СК.
«Следственным отделом по городу Тосно Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении мужчины 1975 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК России («Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, отец троих детей семи-девяти лет в течение продолжительного времени причинял физические страдания детям, что выражалось в систематическом нанесении побоев.
Отмечается, что дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки. Подозреваемый задержан, следователи ходатайствуют о его аресте.
Ранее сообщалось, что 30-летнюю женщину, которая систематически избивала своих детей семи и пяти лет палкой, ограничивала их в еде и приковывала цепью, арестовали в Петербурге.
Захарову потрясло нововведение на американских улицах
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло то, что сделали в этом месте в последние годы.
«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.
«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.
Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.
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На Украине назвали «теневого президента» страны
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Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.
«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
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Лавров напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях
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«Порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами, передает ТАСС.
Например, в нарушение резолюции СБ ООН «и без всяких референдумов признали» Косово. Также «никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании». Фолклендские (Мальвинские) острова – заморская территория Великобритании, права на которую оспариваются Аргентиной. Именно Аргентина называет острова Мальвинскими. Министр напомнил, что «под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать».
«Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции», – подчеркнул Лавров, добавив, что «крымчане спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом».
Еще одним проявлением «порядка, основанного на правилах», Лавров назвал «архаичное торговое эмбарго» США против Кубы. Кроме того, США пытаются «диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа», нарушая «принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств».
Он подчеркнул, что односторонние санкции «подрывают прерогативы» СБ ООН и противоречат призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к их приостановке хотя бы до тех пор, пока не удастся урегулировать ситуацию с коронавирусом.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН.
Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ
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Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости».
«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации.
Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления».
«ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев.
Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2».
Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше.
«Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
«Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность
Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны.
В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.
В Польше раскрыли план по превращению «Северного потока – 2» в «руины»
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«Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию могут воспрепятствовать Еврокомиссия, а также санкции США и претензии Варшавы, пишет портал BiznesAlert.
По словам автора статьи Войчеха Якубика, противники «Северного потока – 2» еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Журналист считает, что Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока – 2» в Еврокомиссии и европейских судах, передает РИА «Новости».
Другим «триумфом» Польши Якубик считает решение суда ЕС согласно которому газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к «Северному потоку – 2», поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.
По мнению журналиста, еще одной мерой давления могут служить санкции США, направленные на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. Кроме того, Якубик предположил, что Вашингтон может ввести новые уже персональные санкции против 35 российских официальных лиц, включая глав «Роснефти» и «Газпрома».
Автор статьи процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что «Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию может воспрепятствовать Еврокомиссия. «Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, то он будет останется «экзистенциальной угрозой» для Украины», подытожил журналист.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, с троительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.
При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
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Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.
«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».
Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.
На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».
Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.
«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.
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Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины
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Москва не намерена просить об отмене американских санкций, весь лимит на просьбы выбрала Украина, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров, говоря о «вмешательстве» России в выборы в США, пояснил, что американская сторона делала такие заявления «не разобравшись», передает РИА «Новости».
«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – пошутил он.
Также глава ведомства назвал критику в адрес выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей.
«Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой «Крымской платформы» в Киеве, и шум по поводу голосования – я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – подчеркнул Лавров.
Критика выборов в Госдуму, по его словам, является «дипломатическим непрофессионализмом» зарубежных партнеров. «Вторая причина, почему они это делают – наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – подвел итог министр.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне
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Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, заявил президент Владимир Путин.
Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике.
«Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости».
Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом.
«И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС.
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По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день».
«Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову.
Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей
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Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач.
Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.
Лавров сравнил предоставленные Россией и Украиной данные по MH17
Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона «про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое». А вот «украинцы отказываются давать данные с радаров», отметил он. Как напомнил Лавров, в Киеве заявляют, что «они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», передает РИА «Новости».
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий»
«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС.
Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН.
«Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он.
России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – заявил Лавров.
Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном.
Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее
Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
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СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель минобороны были там в начале сентября.
Видео опубликовал канал «Россия 24».
На кадрах Путин во время отпуска с удочкой ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. «Солидно», – прокомментировал Шойгу. В ответ Путин пошутил, что если лучше работать, будет лучше. Шойгу указал на изображение камина в палатке. Путин заявил: «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите». «У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».
Впечатление на Путина произвели маралы. Президент сказал: «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной». Он пошутил, что «им бы на Олимпийских играх выступать», «равных бы не было никого».
На опубликованном видео Путин отправляется к месту рыбалки – на катере уже находятся необходимые снасти и удочки. Рыбалка завершилась удачно –отдыхающим удалось вытащить из реки «хорошую щучку», передает РЕН ТВ.
Напомним, в сентябре Путин после поездки на Дальний Восток отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».
Американцы отреагировали на нападение афганцев на военнослужащую США
Читатели сайта Fox News с негодованием отреагировали на нападение афганских беженцев на американскую военнослужащую в Нью-Мексико: часть подписчиков уверена, что виной тому стали культурные различия.
«[Президент США Джо] Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, – это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях», – написал Ofutcn, передает РИА «Новости».
«Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи», – добавил SSr67.
Пользователь 1PingYes2PingsNo отметил, что некоторые мигранты «видят в Америке Диснейленд для преступников», где можно «взять что угодно без последствий».
«Если бы все было сделано правильно, их бы спокойно проверили на нашей авиабазе в Афганистане, а не в спешке после того, как мы сбежали оттуда ночью», – поделился рассуждениями msmsuz.
«Я согласен с заявлением администрацией Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо «вызывающего озабоченность». Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит» – сыронизировал jlshawaz713.
Напомним, в штате Нью-Мексико на базе Вооруженных сил США несколько афганских беженцев, содержащихся на армейской базе, напали на военнослужащую. ФБР ведет расследование.