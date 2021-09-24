Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его мнению, основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. «Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», – передает ТАСС слова главы СК.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», – добавил он. «В этом и есть большая опасность», – подчеркнул Бастрыкин.

Он считает, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы «просто» – ликвидируя оппонента».

«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», – рассказал председатель СК.

Он добавил, что даже в театральных постановках и художественных фильмах, финансируемых государством, создаваемых якобы с благой целью, умудряются исказить классику, делая главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе. «И какие ценности могут сформироваться у подростков, которые смотрят все это? Ответ очевиден. Часто, читая новости о той или иной выставке или постановке, суть которых возмущает общественность, я даю поручения обратить на них внимание, изучить, ведь речь идет о наших ценностях, лишившись которых, мы потеряем человечность», – сказал Бастрыкин.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.