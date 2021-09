Зеленский процитировал Путина на ГА ООН Главы МИД стран – постоянных членов СБ ООН встретились с Гутерришем 23 сентября 2021, 03:43 Текст: Антон Антонов

Началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Великобритании, Китая, США и Франции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают информационные агентства. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, тема и предполагаемая продолжительность заранее не сообщались, передает РИА «Новости». Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министрами иностранных дел ряда стран, включая первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Генсек ООН сказал, с чего начнется крупная конфронтация в мире 21 сентября 2021

Следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки», – заявил генсек на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он также выступил за запрет автономных вооружений. «Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить», – подчеркнул глава ООН. Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы 22 сентября 2021, 06:35

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера. Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона». Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС. Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было». Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН 21 сентября 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН.

Фото: Borna Filic/PIXSELL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации на 76-й сессии ГА ООН Леониду Слуцкому. «США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД. Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции. Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник Слуцкий заявил, что до сих пор не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН. Китай обещал не стремиться к гегемонии 22 сентября 2021, 04:07

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей. «Мы в прошлом не вторгались и не притесняли других, и не будем этого делать сейчас или в будущем, также мы не будем стремиться к гегемонии», – сказал Си Цзиньпин, выступая в формате видеообращения. Он заявил, что «демократия – это не монополия какой-то одной страны, а право всех стран». По его словам, «военное вмешательство извне и так называемые демократические преобразования ведут к катастрофическим последствиям», передает РИА «Новости». Си Цзиньпин призвал отказаться от «игры с нулевой суммой» в международных отношениях. Как заявил китайский лидер, успех одной страны вовсе не означает обязательную неудачу другой. Он подчеркнул, что нужно «придерживаться диалога, а не конфронтации, толерантности, а не эксклюзивности, создавать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве». Председатель КНР заявил, что его страна «всеми силами будет стремиться к 2030 году достичь пика выбросов, а к 2060 – углеродной нейтральности, это требует больших усилий». Китай собирается поддерживать развитие «зеленой» и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах и не будет больше заниматься за границей новыми проектами, связанными с угольной электроэнергетикой. Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Байден заявил об отсутствии у США стремления развязать новую холодную войну 21 сентября 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на жесткие блоки, заявил американский президент Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он также заверил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасности поведения государств в киберпространстве, передает ТАСС. По словам Байдена, преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества. «Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки. Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 сентября 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане. Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя. Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости». Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов 21 сентября 2021, 20:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса. «Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке... До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью. «Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии. Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Талибы захотели выступить на ГА ООН 22 сентября 2021, 01:27 Текст: Антон Антонов

Представители движения «Талибан*» заявили ООН о желании выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, сообщил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Как сообщил Дюжаррик, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш «получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное Амир Ханом Моттаки в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября». Кроме того, талибы* заявили, что с 15 августа возглавлявший Афганистан Ашраф Гани «отправлен в отставку и больше не признается президентом», а нынешний постпред Афганистана при ООН «больше не представляет» страну. «Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда», – приводит текст сообщения ТАСС. 15 сентября генсек получил письмо от постпредства Афганистана, подписанное послом Гулямом Исхакзаем, со списком делегации на Генассамблее, в качестве главы делегации указан постпред Афганистана при ООН. Дюжаррик сообщил, что письма были переданы в секретариат, а после – членам аккредитационного комитета сессии ГА ООН. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения «Талибан*» – должен комитет по аккредитации, передает РИА «Новости». Напомним, выступление главы Афганистана планировалось 22 сентября. Однако Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном»*. Байден во время выступления перепутал США и ООН 22 сентября 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Американский президент Джо Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи, сообщает телеканал Sky News. «Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам», – сказал он. Таким образом, Байден перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН), передает РИА «Новости». Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Зеленский призвал обсудить на сессии ООН противодействие «агрессии России» 22 сентября 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН. «На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76», – написал Зеленский в Twitter. Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита «Крымская платформа» и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы – возвращение Крыма под контроль Киева – это путь к восстановлению уважения к уставу ООН, передает РИА «Новости». Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» и «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Ранее Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму. Зеленский объявил о желании «оживить ООН» 23 сентября 2021, 00:58

Фото: Stefanie Loos/AFP/POOL/dpa/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. «Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», передает РИА «Новости». Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19». «Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса». Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ» Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он. Зеленский процитировал Путина на ГА ООН 23 сентября 2021, 03:24

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, когда планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что встреча состоится, когда Путин «будет готов». Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымскотатарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром» Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID 22 сентября 2021, 21:03 Текст: Елизавета Булкина

Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН. «Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости» Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи. При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН. Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. На базе ООН создали фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями 22 сентября 2021, 20:29 Текст: Елена Мирошниченко

На базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН создан целевой фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями и улучшению психического здоровья людей, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече на площадке ООН. «Расширение борьбы с неинфекционными заболеваниями невозможно без выделения соответствующих средств», – приводит его слова ТАСС. Глава ВОЗ подчеркнул, что страны мира должны «на государственном уровне увеличить выделение средств» на предотвращение и контроль над неинфекционными заболеваниями и улучшение психического здоровья людей. «Ключевое значение имеет также поддержка со стороны мирового сообщества. В связи с этим я с радостью объявляю о том, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН учредили Целевой фонд с участием многих партнеров, который будет нацелен на активизацию действий стран по борьбе с неинфекционными заболеваниями и укрепление психического здоровья людей», – подчеркнул Гебрейесус. Он также призвал «все развитые страны поддержать этот целевой фонд». По его словам, руководство фондом будет осуществляться на уровне стран. Он будет преследовать принципы «справедливости и коллективного подхода» для борьбы с указанными проблемами. Ранее страны Содружества Независимых Государств обсудили сотрудничество по биологической безопасности на заседании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.