Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане Путин назвал недостаточными меры поддержки Дальнего Востока Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока 2 сентября 2021, 14:01 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование. «Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов – все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы», – сказал Путин. Он также отметил, что предложения бизнес-сообщества будут учтены при развитии Дальнего Востока. «Сегодня находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию дальневосточного региона» –сказал Путин. Ранее Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 10:04

Фото: 77.мвд.рф

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Путин на марафоне общества «Знание» заявил, что население России могло составить 500 млн человек 1 сентября 2021, 10:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин подставил под сомнение версию убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым 30 августа 2021, 16:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что есть различные версии обстоятельств гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, помимо утверждений о его убийстве Малютой Скуратовым. Эту тему затронули на встрече российского лидера с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава региона рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря, передает ТАСС. «Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», – сказал Руденя. «Это только одна из версий», – заметил Путин. Митрополит Филипп (до пострижения в монахи – Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом – отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью. В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка 2 сентября 2021, 10:19

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова. В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля. Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог. Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты 1 сентября 2021, 11:56

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели. «Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент. При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент. Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь. Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин. При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент. Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться. Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 12:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС. Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства. «Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов. Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Путин поддержал предложение Шойгу и подписал указы о выплатах военнослужащим и правоохранителям 31 августа 2021, 10:54

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военным-контрактникам, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов. «В целях обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых федеральных государственных органах постановляю: произвести прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам СК РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей», – говорится в первом указе. Подчеркивается, что из единовременной выплаты нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов. «В целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий военнослужащих постановляю: произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей», – говорится во втором указе. Согласно документу, из выплаты нельзя удерживать средства на основании приказов командиров воинских частей, а также на основании решений судов и исполнительных документов. Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года. Настоящие указы вступают в силу со дня подписания, 30 августа. Решение о единовременной выплате военнослужащим в 15 тыс. рублей после предложения главы Миноброны Сергея Шойгу принял президент России Владимир Путин. Также он посчитал необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по инициативе президента единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей). Соответствующая тема обсуждалась на встрече Путина с представителями «Единой России» 22 августа, а также на съезде партии 24 августа. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на все выплаты понадобится порядка 500 млрд рублей. Путин прилетел во Владивосток 1 сентября 2021, 09:40

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17.00 по местному времени (10.00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре «Океан», где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, передает ТАСС. После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума. Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Далее президент по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, ориентировочно после 20.00 (13.00 мск), Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, «они позанимаются делами края». 2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Позже, около 18.00 (11.00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят проекты развития Дальнего Востока. После этого запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО. На 3 сентября намечено участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий расскажут главе государства, что они обсуждали на площадках форума. Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными. Пленарная сессия, на которой президент выступит в очном формате, запланирована на 15.00 по местному времени (08.00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. По пути из Владивостока 4 сентября Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане 1 сентября 2021, 10:42

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». «20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат – одни трагедии, одни потери – и для тех, кто это делал... и тем более – для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. «Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя. В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. Посол анонсировал подписание Путиным и Лукашенко дорожных карт по интеграции 31 августа 2021, 11:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции, сообщил посол республики в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем, и уже 9-го числа президенты [России и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», – передает ТАСС слова дипломата. Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября. Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции. Путин провел встречу с губернатором Приморского края 1 сентября 2021, 16:07 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Кожемяко выразил благодарность главе государства от семей, которые уже получили ключи от новых квартир, а также рассказал о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС. По мнению губернатора Приморского края, создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Также Кожемяко отметил, что регион «постепенно преодолевает пандемийный кризис». Кроме того, он затронул тему сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности, а также работы некоторых предприятий. В среду Путин прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре «Океан» и принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Путин призвал создавать рабочие места в Ульяновской области 31 августа 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Ульяновскую область необходимо привлекать инвестиции и создавать там рабочие места, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Русских. «Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов», – заявил глава государства в ходе беседы с врио губернатора, передает РИА «Новости». Русских подчеркнул, что именно так и видит в том числе свою задачу. Также президент поручил врио главы региона решать проблему обманутых дольщиков. «И количество домов вам известно, количество людей пострадавших вам известно», – обратился Путин к нему. Он напомнил о федеральных программах, которые помогут в этой задаче, и посоветовал применять их. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент примет Русских, а поздно вечером вылетит во Владивосток. Песков ответил на вопрос о согласовании Путиным и Лукашенко дорожных карт по интеграции 31 августа 2021, 12:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о согласовании лидерами стран дорожных карт по интеграции. «Я вам могу подтвердить, что действительно на 9 число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву, состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли в сентябре лидеры подпишут все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года. Отвечая на вопрос, действительно ли документы будут подписаны и за счет чего удалось достичь компромисса, если удалось, представитель Кремля заявил, что не будет предвосхищать содержание этой пресс-конференции. «Единственное, также хочу обратить ваше внимание на то, что уже на протяжении нескольких лет в правительстве двух стран, с участием, кстати, глав государств, предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих программ. Удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чем, давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперед», – заключил Песков. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции.