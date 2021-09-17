Путин и лидер Финляндии обсудили Арктику и Афганистан

Генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить «Талибан*» из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: «Конечно,... странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но, в любом случае, я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», передает РИА «Новости».

Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. «Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что, я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – подчеркнул он.

Гутерреш заявил также, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе - не могу сказать сейчас точно (в какой день – прим. ВЗГЛЯД), но она уже внесена в мою программу», – сказал Гутерреш.

Лавров будет возглавлять российскую делегацию – ожидается, что он выступит на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября. В данный момент планируется, что он примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.