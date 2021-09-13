Китай назвал неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России

В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы

«Вызов посла США в МИД говорит об открытости нашей позиции и серьезности наших намерений пресекать попытки вмешательства во внутренние дела страны. Пусть потом никто не обижается», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он отреагировал на пятничный визит американского дипломата Джона Салливана в МИД.

«Это уже не первое предупреждение США. Еще в 2007 году на Мюнхенской международной конференции по безопасности президент Владимир Путин заявлял о неприемлемости вмешательства извне в суверенные дела России кого бы то ни было. Именно тогда началось усиленное санкционное давление на Россию и расширился круг НКО, которые сегодня по праву именуются иностранными агентами. Тогда же началось массированное использование цифровых платформ для продвижения разного рода фейковых новостей и различных хитрых технологий, позволяющих, как им кажется, изменить ситуацию на выборах», – считает зампредседателя сенатского комитета по международным делам, замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов.

Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут.

Политик напомнил, что возглавляемая им временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России неоднократно давала понять, в том числе американским цифровым платформам, о недопустимости таких действий. По его словам, на Смоленской площади американскому послу должны были напомнить о том, что российское законодательство «категорически исключает возможность любого иностранного влияния на наши выборы». А работающие в стране зарубежные интернет-платформы обязаны «уважать наш закон». «В противном случае мы будем использовать весь арсенал средств, имеющихся в руках государства. В этом смысл вызова американского посла», – пояснил сенатор.

Климов считает, что подобная реакция МИД указывает на наступательную позицию. «Мы предупреждаем американцев заранее, чтобы не было никаких недоразумений. В прошлом американцы даже карты публиковали с маршрутами протестов, как в сторону Кремля двигаться. Все было! Но сейчас мы начали говорить об этом не постфактум, а заранее. Мы знаем, кто что делает, как и откуда. А дальше США должны сделать свои выводы. Но иллюзий (что они это сделают) особых нет», – сказал сенатор.

Собеседник счел наивным полагать, что беседа Рябкова с Салливаном существенным образом повлияет на отношение американских цифровых кампаний к России вообще и к ее выборам в частности. «Но не предупредить о возможных последствиях мы не можем. Если бы мы этого не сделали, то юристы этих компаний начали бы говорить, что им ничего не объясняли. Чтобы нам так не отвечали, пришлось вызывать посла», – уверен Климов.

Сенатор утверждает, что зарубежные цифровые компании, СМИ-иноагенты и прочие ресурсы «расширяют возможности антироссийской деструктивной подрывной работы». «Это один из элементов системы сдерживания России. Все это прямо провозглашено в американском законодательстве, а IT-гиганты США не имеют права нарушать американские законы», – отметил собеседник.

Сенатор также рассказал о случае двухлетней давности, когда в стране удалось «поймать за руку одну американскую лоббистскую компанию». Как удалось выяснить, в ее офисе один из российских сотрудников отправлял письма влиятельным людям, в том числе членам СПЧ, чтобы они от своего имени «по кальке написали разного рода воззвания в пользу наших иноагентов-экстремистов». Сама компания отвергала свою причастность к произошедшему словами о том, что не имеет никакого отношения к тому, чем занимался ее сотрудник на рабочем месте.

Климов напомнил и о разработанной в России системе мер законодательного реагирования на попытки вмешательства извне. «Эти законы вступили в действие. Теперь нам необходимо применять их в полном объеме в случае, если потребуется адекватная реакция. По окончанию выборов, если будет надо, мы приведем некоторые законодательные нормы в соответствие с новыми вызовами», – заверил сенатор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД