Трамп заявил о лабораторном происхождении «китайского вируса»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении нового коронавируса, который он назвал «китайским вирусом», потому что, по словам политика, именно оттуда он начал распространение.

«Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав», – посетовал республиканец.

По его словам, руководство социальных сетей, в том числе Twitter, активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его лабораторном происхождении. «Это абсолютно ужасно. Но он действительно появился в уханьской лаборатории», – заявил Трамп.

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Напомним, в четверг американские СМИ сообщили, что спецслужбы США добыли «гигантский каталог» информации о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института. Между тем Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса, а Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

В свою очередь руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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