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Талибы потребовали от Гани вернуть деньги
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Ашраф Гани, который до бегства из Афганистана возглавлял страну, должен вернуть средства, полученные незаконным путем, заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.
Как заявил Шахин, если Гани «взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть». «Почему он должен присваивать себе народные деньги?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Doha News.
Шахин заявил, что талибы предлагали Гани «осуществить мирную передачу власти», ожидая его «у ворот Кабула». Однако Гани, по словам представителя катарского офиса, «неожиданно для всех бежал, бросил правительство». Шахин считает, что Гани «создал ситуацию, при которой в городе стало небезопасно, началась беспорядочная стрельба».
Напомним, в посольстве России рассказали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».
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Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
МИД назвал причину поражения США в Афганистане
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Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.
«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».
При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.
Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».
Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.
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СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
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Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
СМИ сообщили о взрыве в Кабуле
В Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.
По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных
Из Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.
Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».
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Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
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Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.
Как сообщает агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной
На Западе «удивительно формулируют свое отношение» к ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, «они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова назвала такую позицию «очень неординарной, учитывая, сколько возможностей сделать выводы было за последние 10, 15, 20 лет» у «западных партнеров». Представитель МИДа отметила, что «в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
При этом Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» Востока, так что теперь заявления Запада «странно слышать», сказала Захарова. «Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», – заявила она.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не завоевывало Афганистан, он им «просто перешел», заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Собственно говоря, Афганистан они не завоевывали, он им просто перешел потому, что хуже уже было некуда», – сказал он, отметив, что страна перешла к талибам «в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь». Жирнов считает, что в «обозримой перспективе» ситуация в Афганистане «успокоится».
Он также прокомментировал теракт в Кабуле. По его словам, если теракт совершила террористическая организация «Исламское государство*», то ИГ* «бросило вызов не столько США, сколько талибам». У ИГ* с талибами «борьба непримиримая», теракт – «репутационный укол и по талибам тоже», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
«Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно», – сказал Жирнов.
Посол сообщил, что Запад не выходил на Москву с вопросом о признании новых властей Афганистана. По его мнению, подобные разговоры обусловлены тем, что на Западе, вероятно, осознали, что «альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет, и рухнула западная ставка на президента Гани».
Кроме того, Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, в США «знают ответы» России, «знают наше к этому отношение». У посольств двух стран в Афганистане «сохранилось взаимодействие», российской стороне удалось «нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет».
Жирнов сообщил, что талибы помогали посольству в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана: «Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан». Он также рассказал, что у «многих афганцев в силу их культуры – они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами». «Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так», – сказал он.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины
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Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане
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«Американцы действуют спонтанно и сумбурно, пытаясь не допустить повторения терактов, эвакуироваться и забыть обо всем как о страшном сне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее США подтвердили удар по машине в Кабуле, в результате которого погибло четыре ребенка. Предполагалось, что автомобиль был начинен взрывчаткой.
«США, строго говоря, уже все равно, к каким последствиям проведут такие авиаудары, потому что они заканчивают вывод войск из Афганистана. Вероятно, они получили какие-то сведения о готовящемся теракте. Если это правда, то предотвращение того, что случилось несколько дней назад в кабульском аэропорту, необходимая вещь. Понятно, что убивать детей никто не собирался. Но в таких случаях всегда есть издержки», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.
«В целом все это выглядит печально. Такое ощущение, что в Белом доме нет представления о том, как себя вести. Предпринимаются какие-то хаотичные действия на финальном этапе. То есть мы видим, что американцы действуют спонтанно и сумбурно за два до объявленного дедлайна по выводу войск», – пояснил собеседник.
«Но я не думаю, что эта история как-то скажется на Байдене. Как говорит русский народ – «снявши голову, по волосам не плачут», особенно при том количестве издержек, которое принесло Байдену решение о спешном выводе войск из Афганистана», – добавил политолог.
«Поэтому все дальнейшие действия США определяются текущей ситуацией в Кабуле. Они стараются закончить операцию по эвакуации как можно быстрее и как можно эффективнее, чтобы не допустить повторения того, что произошло несколько дней назад, и забыть обо всем как о страшном сне. У американцев довольно узкий коридор, и они вынуждены пройти по нему до самого конца», – заключил Лукьянов.
В воскресенье в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
Позже Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Удар США в Кабуле был нацелен на планировавшего атаку на аэропорт террориста
Террорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещено в России).
По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине, передает РИА «Новости».
Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.
Ранее СМИ сообщили, что удар в Кабуле осуществили США.
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа
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В ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула, заявил глава американского государства Джо Байден.
Так считают американские военачальники, сообщил он, добавив, что «ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой». Байден велел «принять все возможные меры» для защиты американских военных в Афганистане. «Они заверили меня, что <…> могут принять эти меры, завершая при этом миссию (по эвакуации) и безопасно выводя наших военных», – приводит его слова ТАСС.
Президент США подчеркнул, что американцы продолжают эвакуацию не только своих граждан, но и граждан третьих стран и афганских беженцев. Он рассказал, что обсудил со своим окружением «подготовку» к тому, чтобы помощь в эвакуации продолжалась и после ухода военных США. Также обсуждался удар, нанесенный США в афганской провинции Нангархар по боевикам «ИГ–Хорасан»*.
Байден заявил, что США, как он и обещал, ответили на теракт в Кабуле 26 августа, но «этот удар не был последним», американцы «продолжат выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставят их заплатить». Вашингтон намерен «отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать» американских военных, сказал Байден.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
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Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, эвакуированы, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, эвакуированы «все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с (украинскими) военными, которые были в Кабуле». При этом он не исключил, что в Афганистане остались украинцы, которые не смогли связаться с дипломатами.
Ермак сказал, что горячая линия работает круглосуточно, Киев задействует все свои возможности для эвакуации граждан, которых удастся обнаружить. По его словам, Украина также вывезла из Афганистана и журналистов передовых мировых СМИ (The Wall Street Journal, Global Mail), представителей ООН и граждан других государств, передают «Украинские новости».
Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами». Всего за шесть рейсов «спасены более 700 человек», передает ТАСС.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
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В «Талибане» ответили на вопрос о проблеме пакистанских талибов
С представителями радикального движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП) должны будут разбираться власти Пакистана, а не Афганистана, заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.
«Проблема ТТП – это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не [афганские] талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию», – заявил он в интервью пакистанскому телеканалу «Джео-ти-ви», отвечая на вопрос, могут ли афганские талибы заставить пакистанских талибов не воевать против правительства, передает ТАСС.
Муджахид отметил, что афганские талибы настроены не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась для террористической деятельности против других стран. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не позволим никому использовать нашу территорию для разрушения мира в чужой стране», – сказал представитель движения.
«Если ТТП будет считать афганских талибов своими лидерами, они должны будут слушаться их, нравится им это или нет», – указал он.
«Движение талибов Пакистана» — радикальная группировка, действующая в основном на Территории племен федерального управления, в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Пакистанские талибы выступают против правительства и системы власти в стране и за создание в Пакистане «настоящего исламского государства*». Боевики организуют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, ТТП имеет тесные связи с афганскими талибами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.