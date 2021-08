В «Единой России» предложили создать платформу с доступной инфраструктурой для ученых Национальный центр физики и математики создадут в России по поручению Путина 28 августа 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Российское правительство утвердило постановление о Национальном центре физики и математики по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. «По поручению президента в России создается Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении Кремля. В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ и Курчатовского института. Уточняется, что базой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк «Саров». Кроме того, направлять деятельность НЦФМ будет межведомственный совет, он также будет утверждать научную программу и программу развития и обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. В центре внимания НЦФМ будет развитие исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Уточняется, что состав совета будет утверждён отдельным распоряжением кабмина, Минобрнауки должно представить соответствующий проект акта в ближайшие два месяца.

Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Байден заявил, что России известно местонахождение хакеров 26 августа 2021, 00:57

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, заявил президент США Джо Байден. Он назвал кибербезопасность «глобальной проблемой». Байден сообщил, что США призвали G7 «привлекать к ответственности» страны, которые «укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели». Он также рассказал, что на встрече с главой российского государства «ясно дал понять», что ждет от Владимира Путина привлечения хакеров к ответственности. Байден утверждает, что российским властям известно, кто совершает киберпреступления и где эти люди находятся, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Путин, Шойгу и Лавров справятся с угрозами из Афганистана 27 августа 2021, 12:28 Текст: Елена Лексина

«Наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. У президента, министра обороны и главы МИД достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в аэропорту Кабула произошла серия терактов. «После терактов в аэропорту Кабула мы видим, что, помимо запрещенного в России движения «Талибан», там есть и другие террористические группировки. Появилась информация, что взрывы были организованы ИГ*», – отметил политолог Марат Баширов. «Государственность в Афганистане распалась, а силовые органы деморализованы, поэтому каждый человек там должен думать в первую очередь о собственной безопасности», – добавил собеседник. По словам Баширова, несмотря на сохранение террористической угрозы в Афганистане, Россия на данном этапе контролирует ситуацию. «Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу быстро и профессионально провел эвакуацию наших граждан из Афганистана. Все, кто хотел уехать, были эвакуированы», – подчеркнул эксперт. Он также отметил, что посольство России в Афганистане находится под надежной охраной. «Поэтому пока с этой точки зрения безопасность российских граждан обеспечена», – пояснил он. При этом политолог указал на важнейшую роль президента России в обеспечении безопасности страны. «Нет повода недооценивать слова Владимира Путина о серьезности террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Лучше перестраховаться десять раз, чем подвергнуться опасности», – подчеркнул он. Кроме того, эксперт напомнил слова президента о том, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Афганистане и не будет втягивать армию в «войну всех против всех». «У России есть обязательства перед союзниками в рамках ОДКБ, в том числе по оказанию им помощи для недопущения проникновения членов террористических организаций на их территорию. Поэтому будет усилено взаимодействие. А наши пограничники в стократном режиме будут проверять всех, кто едет к нам из сопредельных центральноазиатских республик», – отметил Баширов. Эксперт уверен, что наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Для того, чтобы куда-то ввести свои войска, нужно, во-первых, получить согласие официальных властей Афганистана, а во-вторых, одобрение этого решения Советом Федерации. На сегодняшний день об этом речи нет, о чем и сказал президент», – добавил политолог. Баширов не сомневается, что «у президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой». «Они наиболее компетентны из руководителей всех других стран в части борьбы с распространением террористической угрозы. Это доказывают успехи антитеррористической операции на Северном Кавказе, где удалось справиться с попыткой создания террористических анклавов, а также успешная операция в Сирии по борьбе с ИГ», – заключил он. Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику. Эксперт: Путин не допустит проникновения в Россию радикального исламизма из Афганистана 26 августа 2021, 21:43 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Путин прямо заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать вооруженные силы РФ в конфликт «всех против всех». Нам не нужно ни прямое, ни косвенное участие в делах Афганистана. Также об этом неоднократно говорили в МИД и Минобороны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в столице Афганистана произошло несколько крупных терактов. Ситуация в Афганистане не стала более безопасной с приходом талибов, и серия терактов в Кабуле это подтверждает. Страна остается источником террористической угрозы, поскольку новая власть не может контролировать всю территорию республики, считает профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло. «У запрещенного в России «Талибана» нет ни специалистов, ни такого количества сил, чтобы установить безопасность в Афганистане. В некоторых провинциях присутствие талибов выглядит чисто номинальным. В ближайший год они будут заниматься установлением внутреннего контроля и не будут следить за внешним периметром. Таким образом, в соседние с Россией государства может попасть множество террористов как напрямую, так и под видом беженцев», – пояснил эксперт. По его словам, России надо активизировать взаимодействие с Таджикистаном, Узбекистаном и другими приграничными с Афганистаном государствами. В частности, речь может идти о проведении совместных с региональными силами безопасности этих стран оперативно-розыскных мероприятий.



Манойло напомнил, что Владимир Путин обозначил важность недопущения инфильтрации из Афганистана радикального исламизма в Россию под видом беженцев, тем самым выразив мнение абсолютного большинства россиян. «Проблема может состоять и в том, что бегущие от «Талибана» – не обязательно мирные граждане. Они могут быть боевиками различных группировок. Как только они переведут дух в соседних с нами странах, они тут же начнут реплицировать привычные для них экстремистские структуры, предназначенные для диверсионной борьбы», – полагает политолог. При этом он указал, что еще одним базовым условием гарантий безопасности является неучастие нашей страны в афганском конфликте. «На съезде «Единой России» Владимир Путин прямо заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать вооруженные силы в конфликт «всех против всех». Нам не нужно ни прямое, ни косвенное участие в делах Афганистана. Также об этом неоднократно говорили в МИД и Минобороны», – подчеркнул Манойло. В четверг в результате теракта в международном аэропорте Кабула погибли около 60 человек, в том числе дети. Смертники произвели несколько взрыва в переполненном людьми месте. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала о смерти четырех американских морпехов. Ответственность за взрывы никто не взял, но Reuters со ссылкой на американские источники сообщает о причастности к произошедшему афганского подразделения ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России), которое является врагом как Запада, так и «Талибана». Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику. Путин предложил объявить в России Год педагога 25 августа 2021, 14:46

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина. «Это хорошая идея, хорошее предложение», – сказал в ответ президент, передает ТАСС. Путин напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога», – сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение. Президент также указал, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов. «Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», – сказал глава государства, говоря о мерах, которые помогли бы поднять престиж профессии педагогов. Лицам с иностранным гражданством разрешили госслужбу при невозможности избавиться от него 25 августа 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

На госслужбу смогут поступать имеющие иностранное гражданство россияне, не имеющие возможности избавиться от него, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. «Установить, что гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», – цитирует текст указа ТАСС. Отмечается, что указ распространяется также и на действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства. «Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», – отмечается в документе. Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, от совершения иных действий в качестве граждан другой страны, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства. Напомним, с 1 июля вступил в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом. Путин предложил усовершенствовать конкурс «Учитель года» 25 августа 2021, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Конкурс «Учитель года» нуждается в переработке, ему необходимы самые современные программы, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Я уже упоминал, какой-то там «Форт Байярд» – ну хорошо бегают, прыгают. Миллионы людей смотрят. Ну можно сделать с нашими учителями – их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать программы можно на самом современном уровне», – сказал глава государства. Видеозапись с выступлением президента опубликована в Telegram-канале «Пул №3». Он добавил, что необходимо продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. «Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, что деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания», – приводит слова президента ТАСС. Он подчеркнул, что разные учебные дисциплины можно интересно подавать, но этим нужно заниматься отдельно. «Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения – прим. ВЗГЛЯД), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем», – обратился Путин к министру. Также в ходе совещания Госсовета президент отмечал, что в России необходимо модернизировать существующую систему образования с учетом возросших требований к профессии и квалификации учителя. Заслуженный учитель рассказал, какие проблемы школы поможет решить Год педагога 25 августа 2021, 18:30

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В Год педагога в России должны сосредоточиться на новых возможностях по обучению учителей, вкладывать средства в первую очередь в человеческий капитал, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В ходе встречи с представителями общественности президент Владимир Путин поддержал идею одной из участниц мероприятия объявить в России 2023 год Годом педагога, отметив, что в этот период как раз будет отмечаться 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Я ожидаю от Года педагога то, что все наши инициативы, реальные, выстроганные на земле, смогут быть воплощены. Тогда пойдет уже конкретный разговор. Например, то, что сейчас государство вкладывает деньги в то, чтобы было единое образовательное пространство, чтобы провести скоростной интернет не только в крупные города, но и в каждый поселок, абсолютно правильно. Но есть и вторая сторона дела – железо стареет быстрее, чем мы, к счастью», – говорит Ямбург. Он поясняет, что в таком случае в первую очередь вкладывать нужно в учителя, причем прежде всего в повышение его квалификации. Сейчас все устроено следующим образом: деньги на повышение квалификации выделяются на школы. Есть региональные институты развития образования для совершенствования профессионального мастерства педагогов, к которым прикреплены конкретные школы, и только они выдают сертификат, который позволяет учителю получить высшую или первую категорию, что абсолютно неправильно. «Дело в том, что очень часто там читают лекции люди, которые давно оторваны от школы и живых детей не видели. Поэтому учитель должен иметь право выбирать, у кого и где учиться. Кто-то захочет пройти курс в одном из московских институтов, кто-то еще где-то, а поскольку есть онлайн – существует возможность дистанционного прохождения курса. Не должно быть ограничения по месту», – считает собеседник. Преподаватель предлагает педагогам выдавать ваучер с суммой, исходя из которой он сможет выбрать место, где учат, а не формально отрабатывают, подчеркнув, что нет отдельных проблем педагогов и образовательных – все они едины и взаимосвязаны. «Если учителя плохо и несовременно подготовлены, то никакого продвижения в образовании не будет. Вкладывать нужно в человеческий капитал в системе образования, в педагогов. Кроме того, есть очень серьезная проблема, которая связана с обучением педагогов, чтобы они обеспечивали информационную безопасность детей. Причем это связано не только с интернетом», – рассказывает Ямбург. На сознание ребенка также может повлиять радио и телевидение, различные конфессии, молодежные субкультуры и так далее, продолжает учитель. Поэтому преподавателям требуется культурологическая подготовка, чтобы они были не узкими специалистами (химиками, физиками, математиками), но и умели быть классными руководителями, руководителями клубов и кружков и так далее. Ранее заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что ускоренное изучение школьной программы может вызвать проблему в возрастной психологии ученика. Нобелевский лауреат Бэриш счел выдающимся российский проект Супер С-Тау фабрики 27 августа 2021, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (2017) Барри Бэриш назвал выдающимся и очень перспективным проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Бэриш записал видеообращение к участникам круглого стола международного технологического форума «Технопром-2021», на котором обсуждалась стратегия развития установок класса мегасайнс в России. Ученый сказал, что очень воодушевлен проектом Супер С-Тау фабрики и выразил ему свою поддержку. «Проект Чарм-тау фабрики Будкеровского института является выдающимся по нескольким причинам. Во-первых, он предполагает увеличение светимости, то есть количества столкновений частиц, в сто раз по сравнению с довольно амбициозным коллайдером, работающим в Пекине последние несколько лет. Это позволит проводить очень точные измерения в очень интересной области энергии, в которой рождается самый тяжелый лептон в природе, тау-лептон... Во-вторых, установка позволит очень точно изучить взаимодействия тяжелого кварка, очарованных частиц. Сейчас они изучаются на коллайдере в Пекине, но огромное опережение (новосибирской установки) по производительности и точности позволит измерить очень тонкие эффекты, что, возможно, станет ключом для выхода за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц», – передает РИА «Новости» слова Бэриша. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН весной этого года сообщал, что проект Супер С-Тау фабрики, который даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира, находится в финальной стадии разработки. В 2018 году президент Владимир Путин на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). Напомним, директор института Павел Логачев сообщил, что Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром». Путин объявил благодарность «Союзмультфильму» 25 августа 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

Коллективу киностудии «Союзмультфильм» объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем указано, что благодарность объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС. Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм», которому в 2021 году «исполнилось 85 лет», «искренне рад признанию на таком высоком уровне». По ее словам, студия «бережно хранит богатые традиции» и «непрерывно развивается». Слащева заявила, что ежедневно «рождаются новые мультфильмы, герои и даже целые мультвселенные». По ее словам, «Союзмультфильм» – это уникальное явление, «мало где в мире было создано такое количество мультфильмов в самых различных стилях и техниках». Напомним, в 2017 году у «Союзмультфильма» появилось новая команда руководителей, был перезапущен производственный цех. С тех пор студия вышла в лидеры по производству анимационного контента в стране. Всего с 1936 года, когда «Союзмультфильм» был создан, он произвел свыше 1,5 тыс. мультфильмов. В последние годы «Союзмультфильм» занялся перезапуском известных мультфильмов: «Возвращение в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка». Кремль назвал дату приезда Путина на Дальний Восток 26 августа 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин начнет визит на Дальний Восток 1 сентября, он пообщается со школьниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Всероссийский детский центр «Океан» посетит президент. Все-таки начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября. И поэтому со школьниками, с детишками как раз 1 сентября в День знаний президент пообщается», – передает РИА «Новости». Он добавил, что в программе поездки «будут также другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются». Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания 25 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Активист Российского движения школьников(РДШ) из Мурманска – ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту России Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых. Также в рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета России по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» Юлия Калашникова – заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей, говорится в пресс-релизе РДШ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес. «Шеф в школе» – всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тыс. школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой – это сами школьники. Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ученики оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда – теплой. «Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе. Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно», – рассказал президенту Афиногенов. Путин рассказал, что тоже считает, «что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой». «И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда – дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью», – ответил школьнику Путин. Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это – отличный опыт для меня и моих коллег. И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания», – поделилась о своем участии в проекте Калашникова. Путин отправил подарки сирийской девочке 25 августа 2021, 14:40 Текст: Елена Максимовна

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али получила подарки и письмо от президента Владимира Путина на торжественном приеме в посольстве России в Сирийской Арабской Республике. Ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства. «Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <...>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее», – зачитал письмо Путина к девочке замначальника генерального штаба Минобороны России Александр Чайко, передает ТАСС. Девочка получила от российского лидера игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. В свою очередь советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. «Твое письмо дошло до президента России Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», – сказал российский дипломат. Иман Али рассказала о своих впечатлениях о Москве, в которой она побывала недавно.Девочка поблагодарила российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. «Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - [нужно] сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено», – сказала девочка. Ранее японцы поблагодарили Путина за собак. Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане 25 августа 2021, 15:20 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились о готовности наращивать усилия по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами, сообщила пресс-служба Кремля. «Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, в ходе общения лидеров в контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается, и стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории», – сказано в сообщении. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.