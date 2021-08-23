Россия призвала спецпосланника США по Ирану не быть пессимистичным Россия поддержала заявку Ирана на полноправное членство в ШОС 23 августа 2021, 04:55 Текст: Антон Никитин

Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил посол России в Иране Леван Джагарян. «У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции. В связи с намеченным на сентябрь этого года саммитом ШОС в Душанбе хотел бы подтвердить, что Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в этой Организации», – сказал посол в интервью РИА «Новости». Напомним, в начале 2016 года Иран направил официальную заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. В августе того же года президент России Владимир Путин заявлял о поддержке Россией стремления Ирана стать полноправным членом ШОС. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил поддержку заявки Ирана. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. 9 июня 2017 года лидеры входящих в ШОС стран утвердили вступление в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа 22 августа 2021, 18:40 Текст: Елена Мирошниченко

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.



«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко. Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2» 22 августа 2021, 16:40

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин. В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов». Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве». «А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик. Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами». «Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин. Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах». Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года 22 августа 2021, 15:43

Фото: Patrick Scheiber/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС. Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать. «Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером. Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства 22 августа 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства. «Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС. Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны. Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины. Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Гудков продвигает семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС 22 августа 2021, 16:20

Фото: Павел Головкин/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook продвигает брата Владимира Гудкова, который занимается выводом активов в США и ЕС. «Это мой родной брат. Из-за давления на семью вынужден был тоже уехать из России и сейчас ищет, чем интересным ему заняться за границей», – написал Дмитрий Гудков в своем Facebook. Его брат ищет «интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом». «Пришла пора задуматься, чем заняться на чужбине. Мало ли у кого-то из вас есть интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом, и нужен «свой человек», способный «приделать крылья» и обеспечить проекту безопасный и продолжительный «полет». Или если есть, к примеру, желание сформировать «запасной аэродром» и «припарковать» часть активов в юрисдикции ЕС или США, тоже могу с этим помочь», – написал Владимир Гудков. Также он указывает, что может быть полезен «в организации, развитии, операционном управлении и продвижении бизнеса и бизнес-подразделений за рубежом». Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Некоторое время назад полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова. Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны». Юристы призвали граждан удалить приложение «Навальный» для избежания ответственности 22 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Гражданам рекомендуется удалить приложение «Навальный» во избежание привлечения к ответственности, посоветовали эксперты-юристы. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения. «За распространение этой информации может наступить административная или уголовная ответственность в зависимости от объема действий», – сказала Гуревич. При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – пояснила адвокат. Основанием для решения РКН стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК** – признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России), передает ТАСС. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК* и «Фонд защиты прав граждан» (признан в России иноагентом), а также к «Штабам Навального*» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде. Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2» 22 августа 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб «Северного потока – 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Согласно данным системы, в субботу трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, пересекло морскую границу Германии, передает РИА «Новости». Сообщается, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG сообщала, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта. Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В июне 2019 года Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке. Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан 22 августа 2021, 07:30

Фото: Shealah Craighead/White House/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС. Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости». Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности». Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними». На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают». Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония отказывается рассказывать о приплывшем на резиновой лодке россиянине 22 августа 2021, 09:08 Текст: Елизавета Булкина

Компетентные органы Японии отказываются предоставлять официальные данные о якобы россиянине, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы попросить убежища, заявили в Генеральном консульстве России в Саппоро. «Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию. Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», – говорится в сообщении дипведомства в Facebook. В сообщении отмечается, что человек якобы приплыл в Японию на резиновой лодке. В консульстве добавили, что «управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных». «Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся», – говорится в сообщении. Российская сторона намерена «добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с росгражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации». Ранее агентство Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России 22 августа 2021, 22:37

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию. «Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина». При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом. Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке 22 августа 2021, 07:46 Текст: Антон Антонов

Пресс-служба губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщила, что в ряде округов, включая город Нью-Йорк, вводится чрезвычайное положение. Такое решение связано с приближением урагана «Генри», который, вероятно, «затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями, может привести к повсеместным отключениям электроэнергии». Куомо попросил президента США Джо Байдена также ввести чрезвычайное положение, что позволит вмешаться Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям. При этом Куомо отметил, что Нью-Йорку «не привыкать к ущербу, который может быть нанесен ураганом», жители уже сталкивались с этим «во время супер-бури «Сэнди» (в 2012 году – прим. ВЗГЛЯД), и «Генри» должен стать бурей такого же уровня», передает РИА «Новости». CBS New York сообщает, что первый с начала пандемии крупный концерт в Нью-Йорке был прерван в субботу из-за плохой погоды, вызванной приближением урагана. Речь идет о концерте We Love NYC: The Homecoming Concert. Примерно через 2,5 часа после начала концерта, когда на сцену вышел певец Барри Манилоу, присутствующих попросили разойтись из-за ухудшения погоды. Напомним, ураган «Сэнди», унес на восточном побережье США свыше 100 жизней. Ураган обошелся примерно в 70 млрд долларов убытков, при этом около 35 млрд долларов покрывается страховыми компаниями, что делает его вторым самым дорогим штормом после урагана «Катрина» в Новом Орлеане и близлежащих регионах в 2005 году. Британский режиссер Гиллиам на фестивале в Одессе перепутал Россию и Украину 22 августа 2021, 11:03

Фото: Keith Mayhew/Zumapress/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону. «Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения передают «Vesti.ua». По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером. Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром». Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин. Ранее польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Зеленский наградил Меркель орденом Свободы 22 августа 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. «За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», – говорится в тексте на сайте главы государства. Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие». Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту 22 августа 2021, 06:41

Фото: OneWeb/Youtube

Текст: Антон Антонов

Британские спутники связи OneWeb, которые запустили с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно выведены на орбиту, сообщил Роскосмос. Роскосмос сообщил, что «все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», передает ТАСС. Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся с космодрома Байконур 22 августа. Ракета должна была стартовать 20 августа, но запуск перенесли по просьбе «европейских коллег».