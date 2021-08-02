Слуцкий счел заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море

Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий назвал заявление адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасным, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе.

«Что же касается заявлений адмирала Берка – возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, – э то привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».

Политик отметил, что слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России.

«Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется «провокацией». Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», – заключил Слуцкий.

Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми.