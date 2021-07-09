МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

МВД России предложило скорректировать правила въезда и пребывания иностранцев в стране, отменив разрешения на временное проживание (РВП).

В частности, ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно), передает РИА «Новости».

При этом иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Также в законопроекте предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц – физических и юридических.

Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Ранее для мигрантов, которые обязаны покинуть Россию, но вынуждены оставаться на ее территории, появился новый режим «контролируемого пребывания». Как заверяют в МВД, эта мера усилит правопорядок в миграционной сфере. Режим будет применяться к иностранцам с опасными инфекционными заболеваниями и нарушителям закона.