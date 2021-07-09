Выборы-2021: «Единая Россия» призвала увеличить детские пособия, справороссы захотели бесплатных ПЦР-тестов на ковид

В «Единой России» инициировали увеличение пособий по уходу за ребенком. В «Справедливой России» призвали власти сделать бесплатными ПЦР-тесты на ковид и на антитела. По просьбе ЦИКа «Коммунисты России» исправили ошибки в своих предвыборных документах. В федеральном избирательном списке РПСС оказались неожиданные фигуры.

Выступая на стратегической сессии «Народная программа «Единой России»» – семьям с детьми» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. На ее взгляд, нужно поднять пособие с нынешних 40 до 100 процентов средней зарплаты и продлить срок выплат с полутора до трех лет возраста ребенка. Кузнецова входит в «пятерку» федерального списка единороссов на выборах в Госдуму.

По мнению омбудсмена, предложенная мера станет для россиян «серьезным подспорьем», особенно в проблемных регионах. «У мамы всегда должен быть выбор – в садик ребенка отдать, в ясли или остаться с ним дома и воспитывать уже так, как решит мама», – пояснила Кузнецова, которую цитирует ТАСС. Напомним, в прошлом году минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком уже было удвоено.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал выплачивать государственные компенсации за коммерческие тесты на COVID тем, у кого есть противопоказания к вакцинации. Миронов констатировал, что по оценке специалистов, медицинский отвод может быть у 10% населения России, а на практике таких людей окажется еще больше. Это миллионы граждан, которым приходится делать ПЦР-тесты и другие тесты на фоне вводимых во многих регионах антиковидных ограничений.

Мощностей государственных лабораторий не хватает, поэтому многие россияне вынуждены обращаться в частные клиники и платить из своего кармана тысячи рублей за каждый тест, – «хотя тестирование включено в программу ОМС», цитирует Миронова сайт партии.

«Коммунисты России» направили в Центризбирком исправленные документы с федеральным списком кандидатов в Госдуму, а также утвердили список кандидатов по одномандатным округам. Лидер партии Максим Сурайкин пояснил, что замечаний со стороны ЦИК оказалось всего полтора десятка, в то время как на прошлых выборах их было более сотни. Все нынешние ошибки, по его словам, носят технический характер, передает ТАСС.

Сурайкин уточнил, что все замечания были исправлены юридическим отделом партии и он надеется, что список будет заверен уже в пятницу. Напомним, общефедеральную часть «Коммунистов России» возглавили лидер партии Максим Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев и Илья Ульянов. В общей сложности в список партии вошли 400 человек, сформировано 68 региональных групп.

Представители «Российской партии социальной справедливости» (РПСС) также подали в Центризбирком документы, необходимые для заверения федерального списка. 250 кандидатов будут баллотироваться по общефедеральному округу, 150 кандидатов – по одномандатным округам. Таким образом, РПСС стала девятой партией, подавшей ЦИКу списки кандидатов. В общефедеральный список, кроме самого Шевченко, вошли член СПЧ Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова и владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

«Единороссы выступают только с реалистичными предвыборными инициативами», – сказал директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя предложение «Народной программы ЕР» увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также продлить сроки таких выплат. «Во-первых, это очень правильный предвыборный ход с политтехнологической точки зрения, он привлечет избирателей, – отметил Григорьев. – Во-вторых, инициатива смотрится достаточно логично. Она обоснована и при этом нельзя сказать, что она повлечет за собой какие-то запредельные расходы из госбюджета».

По словам Григорьева, инициатива хорошо вписывается и в обычную деятельность автора инициативы Кузнецовой, достойно проявившей себя на посту детского омбудсмена. «Анна Кузнецова давно завоевала высокий рейтинг народного доверия. Кроме того, инициатива по повышению пособий соответствует и практике «Единой России», которая часто инициирует меры социальной поддержки уязвимых слоев населения. Важно подчеркнуть, что партия предварительно проговаривает все свои инициативы с правительством, и поэтому они потом выполняются», – добавил Григорьев.

В отличие от предложения Анны Кузнецовой, призыв Сергея Миронова не выглядит реалистичным, считает эксперт. «Идея гарантировать бесплатное тестирование гражданам с медицинскими противопоказаниями от вакцинации больше напоминает предвыборный риторический ход, желание попасть в горячую повестку дня. Но сама идея при этом вряд ли осуществима», – прокомментировал Григорьев. «К примеру, те же тесты на антитела стоят дорого, а сдавать их многим категориям граждан приходится регулярно, – объяснил собеседник. – Правительство вряд ли пойдет на компенсацию этих немалых затрат из бюджета. К тому же непросто верифицировать, что тест действительно сделан и что цена не завышена. Поскольку призыв Миронова не выглядит реалистичным, он вряд ли принесет эсерам большое количество голосов избирателей».

Григорьев доволен решением ЦИК повторно принять документы у «Коммунистов России». «Мне кажется, в эту кампанию ЦИК, как и региональные избиркомы, ввели правильную практику. Они не тянут до последнего, когда нужно указать партиям на ошибки в поданых документах, ведь тогда кандидаты окажутся под угрозой недопуска к выборам. Избиркомы подсказывают заранее, что нужно изменить в бумагах. Кстати, предупредительность проявляется по отношению ко всем партиям», – отметил политолог.

«Такую нацеленность избиркомов на открытость, прозрачность, их желание обеспечить участие в выборах для всех желающих укрепляют нашу политическую систему. Это можно только приветствовать», – подчеркнул собеседник.

«Федеральный список РПСС не представляет особого интереса для электората, впрочем, как и партия журналиста Максима Шевченко в целом», – так прокомментировал Григорьев подачу документов в ЦИК представителями «Российской партии социальной справедливости». «Кроме самого Шевченко, известного по телевизионным ток-шоу, другие активисты партии, как говорится, известны только «в узких кругах». Может быть, исключение составляют Иван Засурский и Герман Клименко. Но имена остальных мало что говорят даже специалистам», – считает Григорьев.

«Если бы список шевченковской партии возглавил бывший вице-президент России Александр Руцкой, – а есть данные, что такое предложение из РПСС ему поступило, – это, безусловно, изменило бы потенциал партии, принесло бы ей дополнительные голоса. Руцкой – мощная фигура, он известен практически всей стране как честный человек, военный герой. Но этого, как видим, не случилось», – констатировал политолог.

«Проблема РПСС в том, что идеология ее невнятна. Шевченко стоило бы самому определиться, кто он – пламенный коммунист или сторонник упомянутой в названии партии «свободы», что предполагает либеральную направленность. Мне кажется, он все время путает и себя, и своих потенциальных избирателей в этом вопросе», – отметил Григорьев.

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