Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки

Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи.

«Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно».

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации.