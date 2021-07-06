Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки

|
6 июля, вторник | Последнее обновление — 22:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин России полностью исключил доллар из структуры ФНБ
Разделы
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма.
Подробности...
Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности.
Подробности...
Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться.
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости».
Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.
Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно
|
|
Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи.
«Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно».
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации.
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения
|
|
Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».
В воскресенье один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Всего, по данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники.
Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней
В Бахчисарайском районе Крыма в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.
«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», – передает его слова РИА «Новости».
Ожигин при этом отметил, что ситуация находится под контролем.
«Группировка сил наращивается. В том числе будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – сказал он.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, в районе подтопления возведена дамба.
«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен», – уточнил он.
Также в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист
|
|
Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС.
В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры.
По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.
«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства.
Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.
Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя
Движение перекрыто по обеим полосам на федеральной трассе Джубга – Сочи, поскольку в районе поселка Гизель-Дере сошел сель, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», – приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что на месте работают сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии.
В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток.
Дождь в Крыму прекратился
За сутки в Крыму выпало 113 мм осадков, сейчас дождь прекратился, обстановка стабилизируется, сообщил представитель экстренных служб.
К 21.00 «осадки прекратились», сказали в экстренных службах. Было подтоплено 50 домовладений, из них пять оказались разрушены, но сейчас «подтопленных жилых домов нет». Сообщается, что «завершена откачка воды из 17 домовладений, подвалов двух многоквартирных жилых домов и Соколинского психоневрологического интерната». Было эвакуировано 64 человека, включая 21 ребенка. Один человек пострадал, ведутся поиски одного пропавшего, передает РИА «Новости».
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Крым выразил готовность принять президента Белоруссии
|
|
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.
Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – заявил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Женщина погибла из-за разгула стихии в Крыму
В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина.
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги
В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов.
Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.
Украинский госканал показал карту России с Крымом
На украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка, сообщили в телекомпании.
«Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утвержденную каналом графическую заставку – карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности», – говорится в заявлении телеканала в Facebook.
Уточняется, что на телеканале проводят служебную проверку. Утверждается, что в распоряжении телеканала распоряжении нет заставки с картой России с Крымом.
«Все, кто приобщен к этому проекту, пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым – это Украина, и канал «Дом» делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», – добавили на телеканале.
Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.
Напомним, на форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков
Три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении, сообщили местные власти.
Как рассказала глава Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. «Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости», – добавила она, сообщают РИА «Новости».
В свою очередь о непогоде также сообщили и власти Севастополя. В городе коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб.
«В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется», – говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
При сходе сели в Крыму пострадал человек
В Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.
«У нас есть одна женщина пострадавшая, погибших, слава богу, нет на текущую минуту», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Бахчисарайском районе в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео
В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение.
Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики.
На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение.
Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи.
Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут.
Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей
Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.
«Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС.
Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые.
За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены.
Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.
В Крыму спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реке
В пресс-службе МЧС по Республике Крым предупредили, что сильные осадки могут привести к повышению уровня воды на 2-3 метра в реке Бельбек на юго-западе Крыма с выходом на пойму.
«Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра. В низких местах с выходом воды на пойму», – приводит сообщение РИА «Новости».
Бельбек – река на юго-западе Крыма. Длина реки – 63 километра. Образуется слиянием двух рек, стекающих с северо-западных склонов главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 километрах от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
|
|