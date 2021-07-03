Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России 3 июля 2021, 13:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе.

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей 30 июня 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Фото: Panoramic/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей 2 июля 2021, 14:26

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра, передает РИА «Новости». Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны, и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. «Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – отмечал депутат. Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты. Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР 30 июня 2021, 16:01

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ. Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР. «Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент. Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире. «Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства. По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского 30 июня 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина». При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране. «Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса. Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин распорядился о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 2 июля 2021, 10:11

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: … произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: … одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», – говорится в документе на сайте Кремля. Кроме того, выплаты предназначены «инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)». Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин уточнил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе следует выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в первый класс в этом году. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Власти пообещали поддержать уборщицу из Ярославля, пожаловавшуюся Путину 30 июня 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Ярославской области поддержат уборщицу из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые «от безысходности» кредиты. «В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», – приводит сообщение правительства региона РИА «Новости». Во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; ущерба, причиненного преступлением. При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Путин объяснил смысл сказки «Колобок» для чиновников 30 июня 2021, 15:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок». Президент пояснил, что у него есть три любимых произведения: «Война и мир» Льва Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и русская народная сказка «Колобок». «Почему? Просил бы обратить на это внимание и просил бы обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», – пояснил глава государства. Также президент ответил на вопрос, какой школьный учитель ему запомнился больше всего. «У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо», – сказал он. Кроме того, Путин вспомнил классную руководительницу, учителя немецкого языка Веру Гуревич. «Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения», – сказал президент. Путин назвал лучшее время в истории России 30 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какие время в истории страны он считает самым лучшим. «У нас много было славных периодов в истории России. Еще с допетровских времен и Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период правления Екатерины II были сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», – отметил Путин. Он призвал изучать историю и отдавать дань уважения всем, кто достиг выдающихся результатов, и быть достойными их примера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД