ВВП России вернулся на доковидный уровень

В июне ВВП достиг уровня 2019 года с исключением сезонности, сообщается обзоре Минэкономразвития России «О текущей ситуации в российской экономике». В обзоре сообщается, что «ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности)». Прирост, если сравнивать с июнем 2020 года, «составил 8,5% г/г», а по сравнению с июнем 2019 года – плюс 1,9%. «По итогам II квартала 2021 года – 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», – приводит текст документа ТАСС. С апреля на годовую макроэкономическую динамику влияет низкая база 2020 года, вызванная направленными на сдерживание коронавируса мерами, поэтому «годовая динамика в ближайшие месяцы не показательна» и «для оценки восстановления экономики будет также использоваться» сравнение с четвертым кварталом 2019 года, заявило МЭР. МЭР сообщает, что реальные доходы населения по итогам второго квартала 2021 года «продолжили восстановление» и приблизились к уровню второго квартала 2019 года (минус 0,2%, минус 0,7% кварталом ранее). Среднедушевые денежные доходы, если сравнивать с соответствующим периодом 2019 года, показали «небольшой прирост» (плюс 0,2% после снижения на 0,3% в первом квартале). Напомним, главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика восстанавливается от кризиса, связанного с коронавирусом, раньше, чем ожидалось.

Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik. Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог. «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов. Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог. «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он. Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим 26 июля 2021, 19:25

Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон. «Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев. Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги. «Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог. Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь. «Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев. Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID 26 июля 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД. «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД. Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело. Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим 26 июля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова. «Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости». Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она. На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса. 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы. Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам 26 июля 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС. «Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он. Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса. Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca 26 июля 2021, 23:59 Текст: Антон Никитин

Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств. В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС. Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси». В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно. Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт». Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V». В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ. 21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова усомнилась в эффективности локдауна 28 июля 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Всероссийского общества «Знание», что локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий. «Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков», – приводит ее слова РИА «Новости». Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента 26 июля 2021, 01:33

Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM. В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС. В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики. «Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП. Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни. Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса 26 июля 2021, 11:24

За минувшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2629, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1929. Всего в стране выявлено 6 149 780 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 506 834 человек, из них 16 200 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек. Накануне, 25 июля, в России выявили 24 072 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 833. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Раскрыто новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса 26 июля 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. … Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», – сказал медик Ura.ru. Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист. «Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», – пояснил Водовозов. Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается». «Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», – считает он. В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат «Спутник V», кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса 26 июля 2021, 18:06 Текст: Евгения Шестак

Все социальные работники Нью-Йорка, включая учителей и полицейских, должны пройти вакцинацию от коронавируса или еженедельно сдавать ПЦР-тесты до 13 сентября, заявил мэр города Билл де Блазио. О нововведении мэр заявил на фоне роста числа случаев коронавируса в городе до более чем 800 человек в день, что в три раза превышает среднесуточное значение в июне, сообщает The New York Times. По данным издания, требование будет применяться к 340 тыс. социальных работников города, включая учителей и полицейских. На прошлой неделе в Нью-Йорке объявили об аналогичных мерах для медработников городских больниц и клиник. Отмечается, что почти пять млн жителей Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины, а два млн взрослых жителей Нью-Йорка все еще не вакцинированы. Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции. Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V» 27 июля 2021, 23:55

Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают информационные агентства. Он обрушился с критикой на политиков и медицинские ведомства страны, которые устроили «демонизацию прекрасной и эффективной вакцины «Спутник V». Если бы не было кампании против «Спутника V», в Словакии вакциной могли бы воспользоваться полмиллиона человек (в стране живет около 5,5 млн человек), сказал он. Вице-премьер посетовал, что для противников вакцины «тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей». «За их тупость платить всем нам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TASR. В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Игора Матовича, занимавшего тогда пост премьер-министра, закупить 2 млн доз российской вакцины. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». В начале июля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боррель: Мир после пандемии станет более опасным 26 июля 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС. «У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям». Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции. Врач назвала в эфире общества «Знание» необходимый процент привитых для защиты от COVID-19 26 июля 2021, 20:47 Текст: Елена Мирошниченко

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской 52 клинической больницы Марьяна Лысенко рассказала российскому обществу «Знание» во время прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» о том, что для защиты от коронавируса необходимо привить 80% населения. С начала распространения коронавирусной инфекции многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с инфекционными больными, превратившись в сплошную красную зону, и продолжает работу в этом режиме, рассказала Лысенко, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам главврача, сотрудники медицинского учреждения активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных. «Наша больница в медицинской среде имеет прозвище «орфанная больница», так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода «законодателем моды», авторами московских протоколов лечения, так как большая часть препаратов – это то, чем мы пользовались в повседневной работе для лечения тяжелых больных, это наши привычные препараты, которые оказались очень эффективны», – рассказал Лысенко. По ее мнению, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. Контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, заявила спикер. При этом время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого, отметила Лысенко. «Мы общаемся с новым вирусом, у которого есть способность мутировать, привыкая к условиям. Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику. Пока мы не получим большой процент вакцинированного населения, мы будем получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», – считает врач. Как отметила эксперт, к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний. Она рассказала, что в консультативно-диагностическом отделении 52-й больницы вакцинируют пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями: с почечной недостаточностью, гематологическими и тяжелыми аллергическими заболеваниями, пациентов после пересадки почек. «Есть периоды жизни, когда вакцинация не рекомендована – например, во время курса химиотерапии, при беременности до 22 недель, при этом эти периоды конечны. В случае анафилактического шока на вакцины в анамнезе вакцинация должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога. Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию - нужно найти для этого правильное окно», – заявила Лысенко. Также она отметила, что время ковида было прорывным – российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких. За сутки в России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса 28 июля 2021, 11:33

За минувшие сутки в России выявили 22 420 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2445, Московской области – 1918, Санкт-Петербурге – 1449. Всего в стране выявлено 6 195 232 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 547 529 человек, из них 20 579 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 178 человек. Накануне, 27 июля, в России выявили 23 032 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 612. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.