Стало известно о планах США построить в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе

США намерены построить в Великобритании разведывательную базу, чтобы в том числе «фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники», первый объект планируют сдать в эксплуатацию к 2025 году, сообщает Sky News.

По данным издания, технологии позволяют распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тыс. километров, передает РИА «Новости».

Как заявили несколько представителей космических сил США, планируется построить три радиолокационные базы по всему миру, в том числе в Шотландии или на юге Англии, а также в штате Техас и в Австралии.

«Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите», – пояснил американский подполковник Джек Уокер.

Отмечается, что первый объект планируют сдать в эксплуатацию к 2025 году.

Напомним, США планируют отслеживать пуски гиперзвуковых ракет и для этого решили создать группировку спутников на средней околоземной орбите. Первые испытания намечены на 2022 год.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эта система окажется эффективной против новейших российских баллистических и гиперзвуковых ракет.