Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 16 июля 2021, 17:53 Текст: Евгения Шестак

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости». Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины. В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Аваков собрался покинуть Украину 15 июля 2021, 22:37 Текст: Антон Антонов

После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко. Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра. По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины 16 июля 2021, 07:57

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком». Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2» 16 июля 2021, 11:01

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2». «Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины. Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. «Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович. Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Эксперт назвал «топорной» контрабандную поставку нефти на Украину из России 15 июля 2021, 19:37

Фото: REUTERS/Edgar Su

Текст: Наталья Макарова

Контрабандная поставка нефти на Украину из Новороссийска была проведена топорно, но российские правоохранительные органы обратили на нее внимание не случайно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о незаконной поставке российской нефти на Украину на два млрд рублей. «Пока известно о единичном случае контрабандной поставки российской нефти на Украину с участием танкера, значит это не налаженная схема ухода от налогов. Экономического ущерба России причинено не было, потому что изначально за эту нефть была уплачена экспортная пошлина. Это даже не контрабанда, а скорее несогласованный экспорт – нарушение санкций», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг в Федеральной таможенной службе рассказали о контрабанде 80 тыс. тонн нефти на Украину стоимостью более двух млрд рублей. По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил нефть в порту Новороссийска, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России судно отправилось в украинский порт Южный близ Одессы, где выгрузило нефть. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Юшков напомнил, что в России нет строгого запрета на экспорт нефти на Украину, но из-за введенных Москвой санкций против Киева подобные поставки нужно согласовывать отдельно. «В данном случае поставка 80 тыс. тонн нефти не была согласована с Министерством экономического развития, которое должно прежде убедиться, что нефть не пойдет на оборонные нужды Украины. Это лицензирование делается для того, чтобы потом Россию не обвиняли в одновременной поддержке территорий Донбасса и поставках нефти, которая идет на заправку военной техники Вооруженных сил Украины», – подчеркнул Юшков. Впрочем, собеседник не исключил, что в данном случае «кто-то кого-то сдал, потому что может идти дележ украинского рынка». «Те, кто хочет поставлять нефть на Украину, скажем, из Азербайджана, могли де-факто сообщить российским властям, что на самом деле танкер Altai пошел не в Италию, а разгрузился в Одессе», – предположил Юшков. В пользу этой версии говорит то, что, как правило, «никто не отслеживает, куда идет танкер после погрузки и уплаты пошлины». «А здесь все было сделано топорно. Судно даже не выключало транспондеры и не производилось перегрузки нефти с танкера на танкер до захода в порт, как это обычно происходит в подобных случаях. При махинациях обычно меняется собственник нефти, которая может быть перепродана во время транспортировки», – пояснил Юшков. Киев заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных 16 июля 2021, 06:37 Текст: Антон Антонов

С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в Донбассе погибли 45 украинских военных, сообщил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк. На заседании постоянного совета ОБСЕ он отметил, что «на следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер». По его словам, «этот период должен был стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности». Цымбалюк утверждает, что с 22 июля 2020 года до 14 июля 2021 года, якобы присутствующие в Донбассе «российские вооруженные формирования» 1938 раз «нарушили режим прекращения огня». При этом в 464 случаях, по его версии, использовались «запрещенные минскими договоренностями вооружения». Как утверждает Цымбалюк, «российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами», передает «Укринформ». При этом в ЛНР и ДНР также сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов, передает РИА «Новости». Напомним, полпред России Борис Грызлов заявлял, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, в результате которых гибнут военные ДНР и ЛНР. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Захарова упрекнула КС Украины в незнании конституции 15 июля 2021, 23:29

Фото: Petro Poroshenko/Twitter/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины признать соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она заявила в Telegram: «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью – оскопление своей культуры по-киевски». Захарова предположила, что у КС Украины «под рукой не было» украинской конституции, иначе там «нашли бы статью 10». «В которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом», – указано в сообщении. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным. Напомним, Захарова, комментируя недавнее празднование 25-летия основного закона Украины, пожелала конституции этой страны не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики. Рада приняла закон о создании национального сопротивления на Украине 16 июля 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности страны. Такое решение поддержали 313 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон будет введен в действие с 1 января 2022 года, передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу указано, что задачами закона являются формирование на Украине национального сопротивления и содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. Отмечается, что национальное сопротивление – это составляющая обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент. Закон также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинский лидер Владимир Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской. Отставку Авакова объяснили просьбой Зеленского, а не визитом дипломата США 15 июля 2021, 22:09 Текст: Антон Антонов

Арсен Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского, сообщил замминистра Антон Геращенко. По словам Геращенко, Зеленский решил предложить Авакову «уйти в отставку», тот «принял это решение». Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». При этом Геращенко заверил, что «никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа» Дениса Монастырского главой МВД. Кент 12 июля встречался с Аваковым. Именно с этой встречей многие связывают внезапное желание Авакова оставить пост министра внутренних дел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ДНР заявил о вступлении в партию «Единая Россия» 15 июля 2021, 20:38 Текст: Дарья Григоренко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление на вступление в партию «Единая Россия». «Это считаю абсолютно правильным с моей стороны. Конечно буду», – отметил Пушилин, отвечая на вопрос будет ли глава ДНР подавать заявление для вступление в партию «Единая Россия», передает РИА «Новости». Напомним, что представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подавали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. Интерпол объявил в розыск бывшего депутата Рады Жеваго 15 июля 2021, 19:11 Текст: Дарья Григоренко

Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго по делу о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит», ранее принадлежавшего ему, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). «По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости». В ГБР также пояснили, что подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным. По данным ГБР, в сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Основным бенефициаром банка «Финансы и кредит» является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 млрд гривен (91,6 млн долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 млн долларов с Жеваго. Напомним, что среди богатейших украинцев в 2019 году второе место занял владелец группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго – он с 1,5 млрд долларов разместился на 1511-й строчке рейтинга. Ребенок пострадал из-за взрыва гранаты на Украине 16 июля 2021, 05:23 Текст: Антон Антонов

В результате взрыва, предположительно, гранаты в Каменец-Подольском пострадали шесть человек, сообщила нацполиция Украины. В четверг вечером поступило сообщение от дежурного госслужбы по ЧС о «звуках, похожих на выстрелы». На месте происшествия правоохранители «установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты». Госпитализированы шесть человек, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок. Подозреваемый в подрыве гранаты задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости». Напомним, это уже не первый инцидент с гранатой на Украине. Делегация из США посетила район силовой операции в Донбассе 16 июля 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе, сообщила пресс-служба штаба так называемой операции объединенных сил (ООС). «Во время брифинга временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и командующий объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС, вопросы совместимости подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ», – сообщается на странице ООС в Facebook. Также стороны обсудили эффективность применения украинской армией опыта, полученного на учениях по программе «Объединенная многонациональная учебная группа – Украина». Отмечается, что командование ООС поблагодарило американскую делегацию за материально-техническую помощь, которую США предоставляют с 2014 года. Кент со своей стороны заявил, что США продолжат предоставлять необходимую помощь и «внимательно следят за ситуацией на востоке Украины». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Замглавы МИД Андрей Руденко сказал, что Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе. Испытания турецкого ударного беспилотника «Байрактар» провели на Украине 16 июля 2021, 14:19 Текст: Евгения Шестак

На аэродроме в Николаевской области Украины провели испытания ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 производства Турции, сообщил украинский замминистра обороны Александр Миронюк. «Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности военно-морских сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях», – приводятся слова Миронюк на сайте минобороны. По его словам, операторы Bayraktar из состава ВМС Украины прошли обучение в Турции, а сейчас под наставничеством турецких инструкторов они завершают подготовку уже на Украине. Он отметил, что беспилотные комплексы Bayraktar TB2 успешно зарекомендовали себя как на Украине, так и за рубежом. «С этими комплексами военно-морские силы Украины приобретают новые возможности, усиливается наша обороноспособность в Азово-Черноморском регионе... Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 «Нептун», морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море», – добавил замминистра. В четверг первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил на Украину. Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. Партнер РФС назвал наиболее предпочтительный формат изменения системы российского футбола 16 июля 2021, 13:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Формат изменения системы российского футбола «Юпитер 16» является наиболее предпочтительным для реализации, сообщил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании «Хайперкуб» Питер Ньювенхейс. РФС на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с «Хайперкуб». В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. «У вас сейчас 16 клубов, и мы поняли, что уменьшать количество клубов нежелательно – у вас много больших городов. Наиболее желательный вариант - «Юпитер 16», – передает ТАСС слова Ньювенхейса. По словам генерального секретаря РФС Александра Алаева, сейчас речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства Российского футбольного союза подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября. В формате «Юпитер 16» предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые – со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов – слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер – в квалификацию Лиги конференций. Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая – принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона. У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый – растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй – сложный инновационный формат турнира. Ранее в Госдуме оценили перспективы реформы российского футбола. Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры 16 июля 2021, 17:20

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины. «В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского. «Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник. Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт. При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок. «С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко. В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Раде он возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах и последствиях отставки Авакова, одного из немногих политиков, сделавших стремительную карьеру после Майдана и сохранявших свои позиции после избрания Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД