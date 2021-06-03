Иммунолог заявил о завершающей стадии эпидемии COVID-19 в России

В России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», – передает РИА «Новости» слова Жемчугова.

Негативная тенденция, по словам эксперта, угрожает только тем регионам, в которых осталось большое количество людей без антител – не переболевших и не вакцинированных.

«Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности» – отметил Жемчугов.

В масштабах всей страны, как заявил специалист, эпидемия «уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении».

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