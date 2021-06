Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота Стало известно, за что американцы сидят в российских тюрьмах 18 июня 2021, 13:51 Текст: Наталья Ануфриева

Накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом 16 июня ФСИН передала в МИД список из 17 американских граждан, которые находятся в российских исправительных колониях и тюрьмах. Восемь из них имеют также российское гражданство, еще один является гражданином Армении. Восемь из 17 американцев находятся в СИЗО, так как в отношении них либо еще продолжаются следственные действия, либо приговор суда не вступил в законную силу. Остальные девять отбывают наказание в колониях. Спектр статей УК самый широкий: от мошенничества до шпионажа и педофилии, передает RT. Например, в 2016 году в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома был задержан 47-летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус. Позже в ходе следствия была установлена причастность Вилгуса к еще трем аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Москвы. В ноябре 2017 года он был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Он отбывает свой срок в мордовской ИК-17. В этой же колонии отбывают наказание еще двое американцев: Пол Уилан и Ствалли Томас Хауард. Бывший американский пехотинец Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. СМИ сообщали, что Уилана интересовал список личного состава подразделения одной из российских спецслужб. Защита американца настаивала, что к разведке он не имеет никакого отношения, а в Россию приезжал по делам. Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner. В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и он был этапирован в Мордовию. Ствалли Томас Хауард был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в сбыте наркотических веществ: в своей съемной квартире он оборудовал оранжерею для выращивания конопли. В ходе обыска у мужчины изъяли больше 1,5 кг веществ на основе конопли, а также 29 кустов растения. Когда марихуана созревала, американец собирал пригодные для употребления в качестве наркотического вещества части растений и упаковывал в пакеты для «сбыта наркозависимым лицам». При этом Ствалли был известным блюзовым музыкантом, в российских СМИ его даже называли «янки с русской душой». В 2018 году Мосгорсуд приговорил американца к 11 годам лишения свободы. Четверо из восьми американцев, имеющих также российское гражданство, обвиняются или отбывают наказание по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан содержится Вадим Еникеев 1972 года рождения: в ноябре 2020 года он был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, Еникеев являлся одним из создателей компании «РОСТ» – крупнейшей финансовой пирамиды последних лет. Потерпевшими по делу «РОСТ», согласно данным СМИ, были признаны больше 3,5 тыс. человек, общая сумма ущерба – почти 1,5 млрд рублей. Аферисты начали обманывать доверчивых россиян в 2013 году. Они принимали вклады от граждан, обещая выплачивать от 120 до 218% годовых. При этом минимальный размер вклада был доступным – 10 тыс. рублей. Действовала пирамида до 2015 года, пока ею не заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году пять организаторов пирамиды, включая Еникеева, были приговорены к длительным срокам. Другой обладатель американского паспорта – предприниматель из Приморья Сорокин Алексей Маркович, владелец одного из рынков во Владивостоке. В 2015 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы за серию преступлений, среди которых мошенничество в особо крупном размере, а также организация покушения на убийство двух человек и серия поджогов. При этом расследование деятельности бизнесмена началось с мошенничества: Сорокин пытался похитить деньги у одного из крупнейших арендаторов Первореченского рынка. Кроме того, он стал организатором похищения дорогостоящего оборудования арендатора с территории рынка. Тимур Соловьев из списка американских граждан ФСИН официально бизнесом не занимался. С 2011 по 2013 год он возглавлял ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития», которое должно было привлекать инвесторов в регион. По данным СМИ, американское гражданство Соловьев якобы ставил себе в заслугу, позиционируя себя как успевшего поработать в Нью-Йорке профессионала высокого уровня. Однако карьера не задалась – мужчина попался на контрабанде амфетаминов из США. Затем выяснилось, что с 14 декабря 2011-го по 28 июня 2013 года Соловьев в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитил деньги, перечисленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес возглавляемого им учреждения. В ноябре 2015 года он был приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывает наказание в Хабаровском крае. Еще один американец с российским гражданством, Борис Никитин, по данным ФСИН, находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении Никитина пока расследуется. Истории остальных заключенных с двойным гражданством из списка ФСИН не столь яркие. Михаил Подольский не был крупным предпринимателем, он работал водителем, но однажды решил заняться криминальным бизнесом. У себя в гараже мужчина стал торговать наркотиками. Он, согласно материалам суда, тщательно соблюдал конспирацию и продавал амфетамины только тем людям, которых знал в лицо. Однако в итоге его все равно задержали. В 2019 году Истринский суд Московской области приговорил его к восьми годам лишения свободы. В данный момент Подольский отбывает наказание в Липецкой области. Еще один фигурант «списка семнадцати» – Иван Куренной – тоже отбывает наказание за наркотики. Согласно материалам суда, в 2019 году он приобрел 5 г гашиша и был пойман оперативниками. С учетом деятельного раскаяния Протвинский районный суд Московской области приговорил его к четырем годам лишения свободы. Куренной отбывает наказание в Брянской области. Камо Арустамян был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2018 году за убийство, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений. Отбывает наказание в Тамбовской области. Житель Москвы с американским гражданством Энтони Шубаев в данный момент находится в СИЗО по подозрению в разбое. Гражданин Армении и США Арам Торосянц отбывает шестилетний срок во Владимирской области за покушение на убийство: в 2017 году он отдыхал в баре, там у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. В результате Торосянц достал нож и нанес несколько ударов, после чего попытался скрыться, но был задержан охранниками и полицейскими. В Челябинском СИЗО находится Айра Дэвид Лэнг. Он приехал в Челябинск в начале 2000-х в качестве бизнес-тренера, но потом «переквалифицировался» в порнорежиссера – видео он отравлял в США на дисках через службу экспресс-доставки, гонорар получал на счет в одном из челябинских банков. С 2014 года в качестве канала передачи порнороликов он стал использовать интернет. В 2015 году его порностудию вычислили полицейские, Лэнга арестовали. По данным СМИ, он подозревался в том числе и в педофилии. Следствие и судебные разбирательства длились почти три года. В 2018 году Лэнг был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Американец находится в СИЗО. Студент из Техаса Тревор Рид находится в столичном СИЗО № 5. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»: в ночь на 16 августа 2019 года Тревор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейских, которые везли его в отделение полиции. Председатель совета директоров ГК «Медполимерпром» Евгений Спектор, который уже больше года находится в СИЗО, подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 4 млн рублей экс-помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которая также арестована. В отношении Спектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере»). При этом взятка, по данным следствия, давалась не деньгами, а поездками на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В Краснодарском крае в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, при исправительных колониях и тюрьмах) при ИК-9 находится Брайн Джеффри Эмиг. В феврале 2019 года в городе Ейске он заказал через интернет партию кокаина весом 3 г. На почте при получении международного письма его задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. После он через Белоруссию попытался уехать в Турцию, но был снова задержан в аэропорту Минска. В 2020 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В той же краснодарской ИК-9 за попытку изнасилования отбывает наказание американец Ильгиз Роулс. В ходе судебного разбирательства у молодого человека нашлись смягчающие обстоятельства, в результате чего в 2020 году он был приговорен к двум годам лишения свободы. Напомним, бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. В МИД России сообщали, что в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.

Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки 17 июня 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает. «У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН. Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС. Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он. «С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков. По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем». Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США 17 июня 2021, 21:46 Текст: Вера Басилая

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости». По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было. Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью 17 июня 2021, 15:25

Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». «Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости». Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин. Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров 18 июня 2021, 04:29

Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах». «Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным». Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо». Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России 18 июня 2021, 11:46

«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать. «Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт. Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше». «На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник. При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт. Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США 18 июня 2021, 03:56

В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI. В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций». Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться 17 июня 2021, 15:42

Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. «И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости». При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава россий

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС по примеру российско-американского саммита поддерживать диалог с Москвой и открыто обсуждать имеющиеся разногласия. «Я рад вчерашнему саммиту между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возвращению их послов, потому что это позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами. Мы должны пойти по этому пути и в ЕС. Важно оставаться в диалоге и придерживаться четкой позиции в случае разногласий, например, по вопросам прав человека, которые мы также должны открыто обсуждать», – говорится в заявлении Себастьяна Курца, которое было предоставлено ТАСС. Курц уточнил, что донес эту позицию председателю Евросовета Шарлю Мишелю. «Я подчеркнул это сегодня председателю совета Шарлю Мишелю. Мы должны четко затрагивать имеющиеся у нас разногласия и продолжать делать выводы, если происходят нарушения прав человека или международного права», – отметил канцлер. «Но и чтобы защитить наши интересы и предотвратить новую нисходящую спираль в отношениях, мы должны поддерживать открытыми каналы для разговора. Ведь есть области, в которых сотрудничество [ЕС и России] имеет смысл, например, в борьбе с изменением климата или в борьбе с пандемией. В Европе мир будет только с Россией, а не против нее», – заключил Курц. Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. В МИД заявили о запуске реализации достигнутых на саммите с США договоренностей 17 июня 2021, 20:20 Текст: Елена Мирошниченко

Россия без раскачки и без пауз приступает к реализации достигнутых на прошедшем в Женеве саммите Россия-США договоренностей и надеется на отклик Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я бы сказал, что мы имеем сейчас целую серию прямых поручений руководства для того, чтобы не допускать пауз в практическом взаимодействии с США. В особенности это касается уже упомянутых мной стратстабильности и ИКТ-безопасности», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «мы без раскачки и без пауз уже запускаем реализацию достигнутых пониманий, их перевод в плоскость практических дел. И очень рассчитываем на американский отклик». Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Ургант сравнил президентов США с покемонами 18 июня 2021, 03:30

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант. Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит». 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД: Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в США 17 июня 2021, 16:05 Текст: Елизавета Булкина

Посол России в США Анатолий Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», – передает ее слова РИА «Новости».



Дипломат уточнила, что МИД начал активно работать по всем вопросам которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон. Захарова объяснила отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена 17 июня 2021, 21:59 Текст: Елена Мирошниченко

Американская сторона боится неудобных вопросов, поэтому на пресс-конференции президента США Джо Байдена не было российских журналистов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию... У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты», – сказала Захарова, выступая на канале RTVI. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее мнению, российских журналистов не допустили на пресс-конференцию, потому что «они боятся... неудобных вопросов». «Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы... все теория, практика – вот!.. Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить – это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы», – добавила она. Ранее российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. Также экс-посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол похвалил работавших на саммите в Женеве российских журналистов. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Японцы после саммита Путина и Байдена признали Россию великой державой 17 июня 2021, 16:53 Текст: Вера Басилая

Читатели японского NHK одобрили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что «Путин остается Путиным», который «фактически добился того, что США признали Россию великой державой». Японцы с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Путина и Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей, передает РИА «Новости», со ссылкой на NHK. Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами. «Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями», – отметил frm.geneva, назвав это «прорывом». По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога. В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что «Путин остается Путиным». «Фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» – заключил он. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.