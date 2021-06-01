Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Сербия на фоне шпионажа США обвинила Европу в беспринципности

Отсутствие реакции на прослушку канцлера Германии Ангелы Меркель и других европейских политиков спецслужбами США при помощи Дании говорит о том, что никаких принципов не существует, никакого права в международных отношениях давно не существует, выразил мнение президент Сербии Александар Вучич.

«Это скандально! Представьте, если бы это сделала Белоруссия, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Белоруссии! <…> Но мой вопрос: если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Белоруссией? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует, никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует. Только мы можем на него опираться и немногие страны в мире, потому что это давно никого не интересует», – приводит слова Вучича ТАСС.

В то же время сербский лидер отметил, что осуждает Белоруссию в части инцидента с приземлением самолета в аэропорту Минска. «И это безотносительно ко всему тому, что они сделали с этим похищением, посадкой самолета и так далее, ничего хорошего по этому вопросу я не думаю, хотя и никто не спрашивает, как им (Западу) было не стыдно посадить самолет [президента Боливии Эво] Моралеса, президентский самолет», – напомнил Вучич.

«И ни перед кем не извинитесь, и никто против вас не введет санкции. А я одинаково думаю и о первом поступке и о втором, плохом, который был сделан в Белоруссии, люди, так не делается», – добавил он.

Накануне стало известно, что спецслужбы Дании шпионили по заказу АНБ США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.

В Дании утечку в СМИ назвали «спекуляциями». В Берлине заявили, что правительство ФРГ «приняло к сведению» сообщения о слежке. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. При этом он отметил приверженность Парижа доверительным отношениям между Европой и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию.