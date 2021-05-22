Страны-члены НАТО показали «наступление» на Россию

Появились «впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения в Северной Атлантике с участием Ragnar Viking ВМФ Великобритании, Военно-морских сил США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии, пишет американское издание The Drive.

Как сообщает The Drive, согласно заявлению ВМС США, Ragnar Viking должен был продемонстрировать «высочайшую сплоченность, солидарность и авторитет НАТО в Норвежском, Северном и Балтийском морях». Издание пишет, что «конкретные элементы учений включали в себя демонстрацию возможностей нанесения дальнего удара из Северной Атлантики по Балтийскому региону, высадку морского десанта в Норвегии, а также противолодочную войну и групповые операции надводных действий в Северной Атлантике».

«Все эти сценарии, по-видимому, четко основаны на потенциальной российской военной активности в более широком регионе, причем страны Балтии (включая Литву) и Норвегия, которые имеют протяженную границу с Россией, определены в качестве критических горячих точек любой будущей возможной конфронтации между Москвой и НАТО», – пишет The Drive.

В частности, по данным издания, со стороны Британии в Ragnar Viking были задействованы авианосец Queen Elizabeth, эскадренные миноносцы Diamond и Defender типа 45, фрегаты Kent и Richmond типа 23, вспомогательное судно типа Fort Victoria, танкер Tidespring типа Tide и атомная субмарина типа Astute. От США – десантный корабль Iwo Jima типа Wasp, десантный корабль-док Carter Hall типа Harpers Ferry, десантный транспорт-док типа San Antonio, атомная подлодка New Mexico типа Virginia и пара эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke.

«С участием военных кораблей четырех стран-членов НАТО наши учения в Северной Атлантике демонстрируют коллективную силу альянса», – сказал капитан британского флота Ангус Эссенхай.

В небе Эстонии, где проходят учения НАТО «Весенний шторм – 2021», замечены истребители Су-22М4 с опознавательными знаками ВВС Польши. Это довольно старые самолеты, которые стоят на вооружении Wojska Lotnicze с начала 1980-х годов, когда страна входила в Варшавский договор и получала большую часть вооружений от Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем это связано и какую угрозу это несет в том числе российским Вооруженным силам.