В Госдуму внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции На Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы ДЭГ 21 мая 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Участники Российского интернет-форума обсудили необходимость повышения доверия россиян к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за этой процедурой. Замглавы департамента цифрового государственного управления министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Галина Сташевская отметила, что на повышение уровня цифровизации избирательного процесса повлияла ситуация с пандемией. «Благодаря сложившимся обстоятельствам технологии сделали большой рывок вперед. Когда в 2019 году мы обсуждали реализацию электронного голосования в рамках программы «Цифровая экономика» мы делали ставку на развитие цифровых избирательных участков. А ДЭГ рассматривали как факультативный способ голосования на удаленных и труднодоступных территориях. Тогда, мы еще не знали, какую успешную апробацию пройдет система в 2020 году. Благодаря этому опыту мы взяли планку на федеральную думскую кампанию», – рассказала Сташевская, слова которой приводятся на сайте НОМ. Вместе с тем она подтвердила, опираясь на статистику за 2020 год, что число россиян, использующих цифровые сервисы, значительно увеличилось. «За минувший год количество зарегистрированных пользователей на едином портале Госуслуг возросло на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан. Это хороший показатель, который говорит, что аудитория наших граждан, которые используют цифровые сервисы, предоставляемые государством, расширяется серьёзными темпами», – отметила Сташевская. В свою очередь член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин заявил, что «создавая новые возможности мы решаем вопросы удобства, доступности и минимизации человеческого фактора на выборах». При этом он указал, что доверие к системе ДЭГ приходит с практикой. По его словам, ЦИК масштабирует эту новацию постепенно, понимания, что необходима тщательная проработка программно-технического комплекса, высокий уровень безопасности и защита от информационных угроз. «Параллельно с улучшением системы ДЭГ мы продолжаем развивать порядка 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса», – рассказал Лопатин. Так, например, разрабатывается возможность электронной проверки подписных листов в поддержку кандидата, что, по словам Лопатина, будет способствовать минимизации ошибок и двойных трактовок в этом вопросе. Заместитель генерального директора по цифровизации избирательных процессов РТ Лабс Юрий Сатиров подчеркнул, что для разработчиков системы вопрос безопасности стоит на первом месте. Так, например, каждый бюллетень, формируемый на устройстве пользователя, зашифровывается и подписывается анонимным ключом. «Основная функция блокчейна – неизменность хранения данных. Они, формируемые в хронологическом порядке, являются цепочкой взаимоувязанных транзакций» – пояснил он. По словам Юрия Сатирова, в дальнейшем будут развиваться и возможности общественного контроля за самой процедурой дистанционного электронного голосования. «У нас планируется предоставление различных инструментов для наблюдателей с разным уровнем подготовки. Если наблюдатели захотят проверить систему, мы предложим инструментарий с открытым кодом. Его нужно будет скачать, получить данные, публикуемые по транзакциям, и провести фактически на своей машине все те операции, которые проходят в системе», – сообщил Сатиров. Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов убежден в необходимости дальнейшего обсуждения вопроса о том, «как сделать систему ДЭГ еще более надежной» и «почему мы можем ей доверять». По мнению эксперта, для многих избирателей ДЭГ – это пока «черный ящик», в который «бросают» электронный бюллетень. «Предстоит очень большая работа по тому, как, не уходя в технические сложности, показать прозрачность процедуры голосования избирателям и наблюдателям. Отмечу, математические модели, которые заложены в основу ДЭГ, прорабатывались в академической среде на протяжении последних 30 лет», – сообщил эксперт. Артамонов рассказал, что блокчейн, на котором базируется система, позволяет видеть посекундную динамику голосования и какие-либо вбросы здесь просто невозможны. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев.

Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами» Apple 19 мая 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple. «Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме. Владение iPhone делает вас цифровым рабом [американской компании] Apple – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и вы можете использовать только iCloud Apple для резервного копирования ваших данных», – написал Дуров в своем Telegram-канале. «Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье. Дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию», – написал Дуров. Напомним, Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии 19 мая 2021, 17:34

Фото: Annette Riedl/dpa|Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить, сообщают СМИ. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team, всего было опубликовано 27 документов, в которых содержатся сведения о 12 больных, пишет Insider Voice. Злоумышленники сообщили, что было украдено 700 гигабайт данных: адреса, номера телефонов пациентов, трудовые договоры с персоналом, данные о зарплатах и финансовые отчеты. Ранее компания Colonial Pipeline ранее заплатила хакерам DarkSide выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Позже стало известно, что жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов. Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров 20 мая 2021, 23:30

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За атакой на исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE) Ирландии может стоять хакерская группировка из России, заявили в национальном центре кибербезопасности (NCSC) Ирландии. В NCSC полагают, что за атакой стоят хакеры Wizard Spider, группировка, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Ирландские чиновники уже связались с российскими властями. Посол России Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTE. Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования, хотя сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленники базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи. До окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут. Напомним, система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Прежде сообщалось, что файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team. Стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России 18 мая 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

Крупным IT-компаниям в случае отказа создавать свои представительства в России запретят размещать рекламу российских рекламодателей, а также передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он пояснил, что эти меры предусмотрены в итоговой версии нового законопроекта, который обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства в России, передает РИА «Новости». По словам Хинштейна, закон планируется принять до конца весенний сессии. «Поручение президента было, чтобы как можно скорее его принять, поэтому другого пути нет. Четыре недели у нас еще осталось, не считая текущей», – пояснил он.



Предполагается, что проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты до конца этой недели. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня, передает ТАСС. Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний 19 мая 2021, 00:54 Текст: Антон Никитин

Жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей, по версии властей США, системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов, сообщил телеканал CNBC. По имеющимся у телеканала сведениям, за последние девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к системам составляла порядка 1,9 млн долларов, которые перечислялись злоумышленникам посредством криптовалюты Bitcoin. При этом цифру в 90 млн долларов можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования вирусов-вымогателей, так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, передает ТАСС. Накануне Colonial Pipeline после выплаты требуемой суммы хакерам вновь сообщила о проблемах. В прошлый в четверг стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. После этого власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам. В прошлый вторник старший директор по кибербезопасности в Совете нацбезопасности США при Белом доме Майкл Салмейер ушел в отставку на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак. Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами. В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США. Российские видеосервисы пожаловались в Роскомнадзор на Netflix 19 мая 2021, 09:55 Текст: Алина Назарова

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) (представляет интересы ivi, OKKO, MEGOGO, Amediateka и других онлайн-кинотеатров) обратилась в Роскомнадзор с просьбой включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были теми же, что и для российских сервисов. Закон о правовом статусе онлайн-кинотеатров действует с июля 1 июля 2017 года. В соответствии с ним сервисы с суточной аудиторией более 100 тыс. человек включаются в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор. Включенные в реестр сервисы должны, в частности, выполнять требования законодательства о порядке распространения массовой информации; осуществлять возрастную маркировку контента. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия). Как отмечает АИВ, эти правила в 2017 году ввели прежде всего, чтобы урегулировать деятельность иностранных видеосервисов в России. На практике же иностранные сервисы присутствуют на российском рынке, но сих пор отсутствуют в российском правовом поле, подчеркивают авторы обращения, передает «Интерфакс». Судя по сведениям, раскрытым в официальной отчётности ООО «Развлекательный онлайн-сервис» (осуществляющего в интересах Netflix сбор платежей российских подписчиков сервиса), информационный ресурс Netflix.com по состоянию на четвертый квартал 2020 года уже соответствовал критериям для включения в реестр аудиовизуальных сервисов, говорится в письме. «Мы просим Роскомнадзор, согласно утвержденной методике, провести проверку указанного информационного ресурса на соответствие критериям аудиовизуального сервиса и в случае положительных результатов такой проверки включить Netflix.com в реестр аудиовизуальных сервисов, а также обеспечить исполнение его владельцем всех установленных законом требований к его владельцу», – говорится в письме. В нем отмечается, что «существующее положение вещей отражает неравенство участников одного и того же рынка перед законом, причем дискриминации подвергаются именно добросовестные российские компании, соблюдающие установленные ограничения и несущие административные и финансовые издержки, связанные с исполнением законодательства». Netflix – американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро. В сентябре 2020 года стало известно, что оператором Netflix стала Национальная медиа группа (НМГ) и началась работа по локализации компании в России. Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram 21 мая 2021, 12:22

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналисты составили рейтинг жен российских губернаторов по популярности в соцсети Instagram, первое место в списке заняла супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова. Большинство жен глав российских регионов ведут непубличную жизнь и не имеют страниц в соцсетях. Однако некоторые супруги губернаторов не только сопровождают мужей на публичных мероприятиях, но и занимаются бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью, а также активно рассказывают о своей жизни в соцсетях. Так, самой популярной среди жен губернаторов стала супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова. У нее более 1,1 млн подписчиков, несмотря на то, что аккаунт появился в сентябре 2020 года. Она активно ведет свой Instagram, публикуя новости о событиях региона. Особое внимание Кадырова уделяет своей семье, рассказывая об успехах мужа и детей, пишут «Актуальные комментарии». Второе место заняла супруга главы Башкортостана Каринэ Хабирова, у которой более 85 тыс. подписчиков. Она ведет активную публичную жизнь, в том числе рассказывает о культурных событиях региона. Кроме того, Хабирова является автором и идейным вдохновителем благотворительного проекта «Территория женского счастья», который в этом году проходит в Уфе во всероссийском масштабе. В программе форума есть лекции и воркшопы, которые посвящены здоровью, развитию, самопознанию, предпринимательству, искусству и красоте. Третье место заняла жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. У нее более 34 тыс. подписчиков. В настоящее время она занимает должность председателя совета по вопросам попечительства в социальной сфере на территории Кемеровской области, под ее руководством находятся благотворительные фонды. В Instagram она выкладывает как личные фото, так и фото/видео о деятельности своего попечительского совета. Четвертое место у супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой. На нее подписано более 11,8 тыс. человек. Она принимает участие в публичных мероприятиях вместе с мужем, кроме того, в своем аккаунте много рассказывает о семье. Помимо этого, Хасикова является основателем бренда Shchur. Магазины женской одежды открыты в Элисте и Уфе. Завершает топ-5 рейтинга гражданская жена губернатора Московской области Екатерина Богдасарова. У нее более 10 тыс. подписчиков. Богдасарова является руководителем благотворительного фонда «Исток», который помогает детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сотрудники организации устраивают детские праздники и мастер-классы в больницах, собирают деньги на лечение детей, помогают сиротам, развивают спорт и создают образовательные программы в регионе. В Госдуму внесли проект закона о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов 19 мая 2021, 19:47 Текст: Дарья Григоренко

В Госдуму внесен законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, который будет обязательным и для иностранных IT-платформ, работающих в России, сообшил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», – сообщил в своем Telegram-канале Горелкин. По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события.



«Это вредит бизнесу – как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян», – пояснил Горелкин. Он уточнил, что законопроект будет обязательным и для иностранных IT-платформ «Иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям. Правила должны быть едиными для всех участников рынка. Сотрудничество в области измерения аудитории будет одним из критериев «приземления» зарубежных IT-компаний на нашу российскую почву», – добавил депутат. Горелкин также сообщил, что Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством России.



Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин, прокомментировал будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции, что все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в России обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами. Напомним, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, пояснил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – пояснил депутат. Госдума одобрила запрет на избрание депутатами причастных к экстремистским организациям 18 мая 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект о запрете гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Согласно проекту закона, лицам причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, запрещено избираться депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.



Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Отмечается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Напомним, законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, 4 мая был внесен в нижнюю палату парламента. В работе YouTube произошел сбой 19 мая 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Накануне глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В понедельник сбой зафиксировали в работе сервисов Mail.ru. В прошлую пятницу пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Днем ранее масштабный сбой выявили в работе Twitter. В прошлую среду свыше 83% пользователей TikTok в ряде стран пожаловались на сбои в работе соцсети. В Совфеде заявили об угрозе иностранных цифровых платформ для суверенитета России 19 мая 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди выразила мнение, что зависимость в той или иной степени от иностранных цифровых платформ сегодня не соотносится с государственным суверенитетом. По мнению парламентария, необходима подготовка комплексной программы, в которой будут введены понятия «цифрового суверенитета» и «цифрового иммунитета» и включен целый ряд мероприятий, направленный на противодействие деструктивной деятельности иностранных цифровых платформ, составляющих угрозу суверенитету России. «Необходимо продумать особенности внедрения иностранного цифрового, аппаратного и программного обеспечения в жизненно важные сферы российского государственного строительства и управления. Это угроза российской государственности», – отметила Ковитиди, слова которой приводит Telegram комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. По словам сенатора, сегодня возникают серьезные вопросы к цифровым иностранным платформам по сбору и использованию персональных данных, распространению запрещенной информации, политической цензуре, ограничению распространения материалов, произвольной и надуманной чистке информации. «Нужно осознавать риски и ущерб, который может быть нанесён простым гражданам при помощи иностранных цифровых платформ», – считает Ковитиди. Кроме того, представляющая в Совфеде Республику Крым Ковитиди прокомментировала очередную серию тенденциозных высказываний в адрес России. «18 мая министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что Канада «глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека» на Крымском полуострове и позволил себе осудить запрет одной из действовавших в Крыму экстремистских организаций. В тот же день член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Билл Китинг заявил, что земли крымских татар «сегодня подвергаются незаконной оккупации», – заявила Ковитиди. В ответ она напомнила «западным «доброжелателям», что на референдуме 2014 года все народы Крымского полуострова однозначно высказались за возвращение в состав России. «Спекуляции зарубежных чиновников и парламентариев относительно территориальной принадлежности отдельных субъектов РФ недопустимы и являются грубой попыткой вмешательства в суверенные дела нашей страны», – добавила она. «Запад все чаще демонстрирует намерение использовать деструктивный инструментарий в своих попытках дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Подобные намерения не могут оставаться без ответа. Мы предпримем все необходимые шаги для защиты своего суверенитета» – заключила сенатор. Партия «Зеленые» заявила о попытке бывшего руководства провести нелегитимный съезд 20 мая 2021, 18:35 Президиум центрального совета российской экологической партии «Зеленые» сообщил о попытках давления на региональные отделения для обеспечения явки на нелегитимный съезд, назначенный прошлым руководством партии. «В настоящее время в Президиум поступают многочисленные сообщения о попытках давления на региональные отделения с целью обеспечения явки на съезд, назначенный предыдущим руководством партии на 21 мая 2021 года. Зафиксированы факты предложения взятки, требования подписать «уже готовые» протоколы выдвижения делегатов на съезд, угрозы закрыть региональные отделения», – говорится в обращении партии к ее членам и региональным отделениям, поступившем в распоряжение ВЗГЛЯДА. Также в сообщении отмечается, что прежнее руководство пытается шантажировать региональные органы исполнительной власти, ряду глав субъектов России пригрозили «международным конфликтом» и доведением «информации о вмешательстве органов государственной власти в деятельность» партии. «Президиум Центрального совета партии «Зеленые» подтверждает, что внеочередной съезд 15 мая 2021 года прошел при соблюдении всех уставных требований и является легитимным. В работе съезда приняли участие 2/3 региональных отделений, которые высказали свою позицию максимально четко», – уточняется в обращении. В сообщении подчеркивается, что «Зеленые» – равноправный союз единомышленников, объединение ответственных и неравнодушных граждан ради высоких интересов сохранения природы, а также коллектив уважаемых политических и общественных деятелей, профессионалов. «Партия впредь не будет инструментом достижения личных интересов отдельно взятых людей, желающих пожизненно ее присвоить. Крепостное право отменено в России в 1861 году. Думаем, вы согласитесь, что решения в отношении бывшего руководства партии на съезде были приняты обоснованно», – подчеркивается в обращении. Авторы документа указали, что тактика удержания власти «любыми методами», и «слепое отрицание решений легитимного съезда» доказывает правильность текущей позиции объединения. «Подобные действия абсолютно неприемлемы, противозаконны и позорят партию. Президиум будет принимать все предусмотренные законодательством меры для защиты репутации партии, вплоть до обращения в правоохранительные органы», – говорится в заявлении. Президиум намерен оказать юридическую и методологическую поддержку региональным отделениям, включая период избирательной кампании. «В ближайшее время мы представим вам для внесения предложений «Зеленый манифест», куда войдут в том числе наработки участников последнего съезда. В наших силах сделать партию «Зеленые» реальным двигателем перемен, направленных на сохранение природы России и благополучия ее жителей», – заключили в партии. ЦИК сообщил об успешном тестировании системы онлайн-голосования 19 мая 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Всероссийская тренировка Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и тестовое дистанционное электронное голосование завершились 14 мая, основной целью тестирования стала проверка системы на прочность. Как указали в ЦИК, всего было подано 2,5 млн заявлений на участие, 1,2 млн проголосовали. За время тестового голосования система обработала более 5 млн транзакций. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за пять минут. В ЦИК подчеркнули, что все заявленные цели тренировки были достигнуты. «В целом и федеральная, и московская платформа ДЭГ успешно прошли испытание. … Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным», – отметила Памфилова, слова которой приводит Telegram ЦИК России. По словам главы Центризбиркома, на стадии подачи заявлений было 137 тыс. отказов (менее 5%), и сейчас идут работы по выявлению причин каждого отдельного сбоя. «Мы внимательно отслеживаем замечания и предложения от граждан, от СМИ, от экспертов, проводим внутренний аудит и уже получили много ценных предложений», – добавила Памфилова. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в свою очередь отметил, что если раньше система ДЭГ вызывала большие сомнения и скепсис, то сегодня ей все больше доверяют избиратели, для которых электронный формат голосования очень удобен. «На общероссийском голосовании в ДЭГ приняли участие почти миллион избирателей», – приводятся его слова на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг». В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. В работе Instagram и Twitter произошел сбой 20 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на сбой в работе социальных сетей Twitter и Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Жалобы на сбой в работе Instagram поступают из США, Канады и Великобритании. Сообщившие о неполадках пользователи испытывают трудности с просмотром новостной ленты, а также не могут войти на сайт и в свои учетные записи. Отчеты о проблемах из России не поступали, передает ТАСС. Отчеты о проблемах в работе Twitter поступают из США, Канады и Японии. Большая часть пользователей, сообщивших о сбое, жалуется на неполадки в работе сайта. Российские пользователи о сбоях не сообщают. Накануне пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Днем ранее глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В понедельник сбой зафиксировали в работе сервисов Mail.ru. Кроме того, в прошлую пятницу пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Днем ранее масштабный сбой выявили в работе Twitter. В прошлую среду свыше 83% пользователей TikTok в ряде стран пожаловались на сбои в работе соцсети. ЦИК и Минпросвещения подписали соглашение о регулировании вопросов выборов и учебы 20 мая 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова и министр просвещения Сергей Кравцов подписали соглашение, которое должно способствовать тому, чтобы проведение избирательного процесса не сказывалось на качестве учебы. По словам Памфиловой, регионы очень волнует тема разведения избирательного и учебного процессов, поэтому было принято решение подписать соглашение еще до старта кампании. Она напомнила, что почти 50 тыс. избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений. «В нашем соглашении предусмотрены различные варианты взаимодействия, которые учитывают в том числе возможность голосования в течение нескольких дней. Документ также предусматривает взаимный обмен информацией, информирование участников образовательного процесса о предстоящем голосовании, выработку совместных с Роспотребнадзором решений, обеспечивающих безопасность наших граждан», – указала Памфилова, слова которой приводятся на сайте ЦИК. В то же время Кравцов заверил «всех родителей и всех педагогов в том, что учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, в этом году начнется как обычно – в День знаний». «Все школы в этот день распахнут свои двери. Никаких планов переносить учебный год у нас нет», – указал министр. Он подчеркнул, что данное соглашение позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены. «Сам по себе образовательный процесс будет реализован в полном объеме. В этой связи мы совместно с Рособрнадзором доведем до регионов всю необходимую информацию и проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками», – добавил Кравцов.