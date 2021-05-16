Сектор Газа заявил о 174 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля

В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибло не менее 174 человек, заявили в Минздраве анклава, передает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что около 1200 палестинцев пострадали. Среди погибших 47 детей и 29 женщин, передает ТАСС.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек,.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).