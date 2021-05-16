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16 мая, воскресенье | Последнее обновление — 10:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать.
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Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина.
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США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Сектор Газа заявил о 174 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
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В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибло не менее 174 человек, заявили в Минздраве анклава, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что около 1200 палестинцев пострадали. Среди погибших 47 детей и 29 женщин, передает ТАСС.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек,.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе
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Высотное здание в Газе, где располагались офисы мировых СМИ, разрушено ударом израильских ракет.
11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами, передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Арабия», в высотке «Аль-Джаля», которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа.
Позднее израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по 11-этажному зданию в Газе, где, по ее утверждению, находилось военное оборудование ХАМАС, указав, что гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.
«Израильские истребители некоторое время назад нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежавшее разведывательным службам террористической организации ХАМАС. В здании располагались офисы СМИ, которые движение ХАМАС использовало как «живой щит», – говорится в заявлении израильской армии.
«Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа», – отметили в армейской пресс-службе.
Ранее ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась
в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа
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В ХАМАС готовы к любому развитию событий в нынешнем конфликте, заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум, комментируя возможную наземную операцию Израиля.
Бархум заявил, что «оккупанты совершают слишком много глупостей, которые могут подтолкнуть их в любой момент принять какое-либо глупое решение», и в ХАМАС «готовы к любому сценарию», передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан) – это «вопрос времени».
«Этот взрыв (народный), похоже, уже начался из-за агрессивного поведения оккупантов повсюду на Западном берегу. Развития событий на Западном берегу весьма вероятно перейдет в сопротивление во всех его формах, включая вооруженное сопротивление», – заявил представитель ХАМАС.
Ранее сообщалось, что из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет. До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
«Президент [Байден] вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе», – приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что также президент США выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.
В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет. По его словам, 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. «Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», – добавил он.
Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа – с 22.00 субботы до 00.00 воскресенья, сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan.
«В соответствии с приказом главы Генштаба [«Бригады Иззэддина аль-Кассама»] Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа – с 22.00 до 00.00», – приводит ТАСС слова представителя движения Абу Обейды.
Ранее в субботу в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Позже в тот же день посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – 146, в том числе почти 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Израиль оценил роль Ирана и Турции в происходящем в Газе
Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
«Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств», – приводит слова официального представителя ЦАХАЛ ТАСС.
При этом он уточнил, что роль Турции сложнее. «У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги», – указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара «может сыграть позитивную роль» в нормализации ситуации, поскольку «имеет влияние на ХАМАС» и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. «В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта», – сказал он.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе. Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – почти 140, в том числе почти 40 детей. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив, сообщила радиостанция Donya Al Watan.
«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей», – приводит слова представителя движения Абу Обейды ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива – города и его пригородов.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами), а также в районах, граничащих с сектором Газа», – говорится в сообщении военных ЦАХАЛ.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 146, в том числе 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе
Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.
Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.
Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Китай пообещал поддержку палестинскому народу
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши коснулся палестино-израильского конфликта, заявив о намерении Пекина оказывать поддержку палестинскому народу и способствовать урегулированию противоречий с Израилем, сообщил МИД КНР.
«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога», – приводит ТАСС слова Ван И, которые опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов способна обеспечить выход из существующего конфликта. «Мы настаиваем, чтобы на ее основе Палестина и Израиль восстановили диалог», – уточнил Ван И.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
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Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию из-за вывешенных на австрийских правительственных зданиях флагов Израиля, сообщил австрийский МИД.
Зариф планировал встретиться в Вене с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку.
«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», – приводит ТАСС заявление австрийского МИД.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» в ночь на воскресенье заблокировали в мессенджере Telegram.
Канал группировки «Бригады Иззеддина аль-Кассама» с более чем 176 тысячами подписчиков недоступен в Telegram по состоянию на 00.30 мск воскресенья, передает РИА «Новости».
«Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом», – такое сообщение выводится вместо содержания канала. Ранее группировка регулярно оповещала через канал о своих планах и уже осуществленных операциях.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
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Палестина призвала срочно провести заседание ближневосточного «квартета»
Палестина призывает срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав МИД, заявил посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы считаем, что существующая позиция России конструктивна и что ее нужно не просто сохранять, но и дать ей развитие. Необходимо в короткие сроки созвать заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров в Москве или в другом месте. Это необходимо, чтобы остановить опасное развитие событий», – сказал он ТАСС.
По его словам, ответа на инициативу пока не дали США. «Пока что мы ожидаем их отклика на предложение, которое прозвучало уже достаточно давно», – отметил посол.
Он также подчеркнул, что Палестина ценит поддержку, оказываемую Турцией, однако не хотела бы сравнений нынешнего обострения с ситуацией в Нагорном Карабахе. «Мы высоко ценим заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана насчет Иерусалима, палестинского вопроса и поддержки Палестины. Но мы не стали бы смешивать эти темы. Сравнение, которое использовал президент Эрдоган, это просто фигура речи», – добавил дипломат.
Ранее движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня.
В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
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США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов
США довели до сведения израильской стороны, что обеспечение безопасности журналистов является «первоочередной обязанностью», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы напрямую довели до израильтян, что обеспечение безопасности (...) журналистов и независимых СМИ – это первоочередная обязанность», – цитирует ТАСС Псаки.
В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Сообщение о приостановке полетов иностранных авиакомпаний в Израиль опровергли
Источник в сфере авиации опроверг сообщение о приостановке полетов в Израиль из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, отметив, что иностранные авиакомпании продолжают полеты в Тель-Авив.
«Совсем нет», – сказал источник РИА «Новости» в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ.
По его словам, на воскресенье запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.
Ранее израильская радиостанция «Кан» сообщила, что все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ, передает ТАСС.
Напомним, что американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines решили остановить полеты, запланированные на 12 и 13 мая в Тель-Авив.
В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск»
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МИД ФРГ признал право Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС
Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маасзаявил изданию Bild am Sonntag.
По его словам, теперь нужно остановить «ракетный террор», положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств, передает РИА «Новости».
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
Днем ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет
Палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации конфликта выпущено около 2,9 тыс. ракет, было перехвачено 1 тыс. 150 из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
«С начала операции «Стражи стен» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 1 150 ракет», – приводит ТАСС сообщение.
Также, как отметили в ведомстве, израильская армия нанесла за последние сутки удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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