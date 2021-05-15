Экс-агент ФБР заявила об упадке «американской империи»

Письмо отставных американских генералов с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный комплекс страны разделился на два полюса, заявила бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули, отметив, что это явный признак упадка «американской империи».

«Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США», – цитирует Роули РИА «Новости».

По словам экс-агента ФБР, разделение распространилось уже и на военно-промышленный комплекс. Такая поляризация, как подчеркнула она, совершенно беспрецедентна. Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за «упадка империи США-НАТО-Израиль».

Наблюдаемое стремление правого и левого лагерей превратить друг друга в «козлов отпущения», по ее мнению, выглядит одинаково нелепо.

По ее словам, абсурдность публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. «Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди «ястребов» в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи».

Ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.

Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.