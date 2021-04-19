Чехия отказалась раскрывать детали расследования взрывов в Врбетице

Чешские власти не планируют предоставлять российской стороне всю информацию по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014 году в населенном пункте Врбетице, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД.

«Российская сторона не должна знать все, что мы знаем об этой операции [спецслужб РФ]», – цитирует РИА «Новости» Гамачека.

Он объяснил, что России якобы попытается «исказить детали расследования», если они попадут к ней раньше. «Не следует забывать и о том, что полицией еще ведется следствие по данному делу», – добавил первый вице-премьер.

Гамачек добавил, что российская сторона попытается представить общественности документы, которые поставят под сомнение причастность спецслужб России к взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два гражданина Чехии.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности ко взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. В то же время власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.

В Врбетице на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, якобы причастны офицеры российской военной разведки.