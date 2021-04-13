Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена 13 апреля 2021, 18:47 Текст: Ксения Панькова

Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов. Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости». Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.

Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию 11 апреля 2021, 14:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени. «Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав 12 апреля 2021, 18:38 Текст: Ксения Панькова

Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия и дальше будет развивать международные программы, и готова к международному сотрудничеству в космосе. Ранее Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проводит совещание по развитию космической деятельности. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу 13 апреля 2021, 18:30

Фото: CNP/MediaPunch/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам 12 апреля 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли. Ранее Путин заявил, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. В качестве возможного советника Байдена по России назвали критика санкций 11 апреля 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Старшим директором по России в Совете нацбезопасности США при Белом доме может стать Мэтью Рожански, который выступал против чрезмерных санкций, сообщают источники. Об этом сообщает Axios. Рожански и Белый дом пока не ответили на просьбу прокомментировать информацию портала. Рожански с 2013 года возглавляет Институт имени Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России, передает ТАСС. Рожански выступает за «мирное сосуществование» с Россией. В 2020 году в статье для National Interest он критиковал чрезмерное применение санкций, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Фото Путина в красном кимоно разместили на афише чемпионата ЦАР по самбо 13 апреля 2021, 08:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Федерация самбо Центральной Африканской Республики распространила афишу с анонсом чемпионата страны по этому виду спорта с изображением президента России Владимира Путина в красном кимоно. Чемпионат по самбо начнется в ЦАР 8 мая. «Вы знаете, что президент Владимир Путин – спортсмен и любит самбо. Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями», – передает РИА «Новости» слова президента Федерации самбо ЦАР Кевина Сирил Мобили-игнавы. Он подчеркнул, что для самбистов ЦАР большая честь акцентировать внимание на российском происхождении данного вида единоборств и тем самым стремиться к укреплению отношений между странами через спорт. «Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин – воин который нас не бросает», – сказал Мобили-игнава. ЦАР не единственное государство, где культура самбо так или иначе связана с российским лидером. В Японии, например, проходит чемпионат по самбо на Кубок президента России. Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась в 2010 году на встрече Путина, президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы, который возглавлял некоммерческую организацию «Солидарность международного обучения дзюдо». За 30 с лишним лет существования FIAS поклонники самбо появились более чем в ста странах мира. Напомним, родители президента Владимира Путина выступали против его занятий спортом в детстве, но первый тренер будущего главы государства по дзюдо Анатолий Рахлин сумел их переубедить, рассказал президент в посвященном Рахлину фильме «Тренер». Путин подписал новую редакцию основ госполитики по международной информбезопасности 12 апреля 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Основными угрозами международной информационной безопасности являются использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства», – цитирует документ РИА «Новости». Также к основным угрозам относятся использование кибертехнологий в военно-политической и иных сферах в целях подрыва суверенитета и нарушения территориальной целостности государств, а также осуществление других действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, использование кибертехнологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также «для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру». 26 марта Совет безопасности России на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В этом проекте актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению. Напомним, Путин заявил на заседании Совбеза о важности развития сотрудничества в сфере информбезопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, а также призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью. Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ 12 апреля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций. Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами – инвестиций в финансовые активы, в том числе, иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян, передает РИА «Новости». Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития. Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБу задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих «приоритетные экспортно ориентированные проекты», если цены на их продукцию снизятся. Напомним, в марте Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ. Путин поручил отслеживать инвестактивность крупнейших российских компаний 12 апреля 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. «Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В документе отмечается, что ФНС должна отчитаться перед главой государства по этому вопросу в срок до 15 сентября 2021 года, а в дальнейшем – отчитываться ежеквартально. Кроме того, Путин поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвествычеты. «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о завершении формирования и реализации механизма, предусматривающего возможность ежегодной компенсации бюджетам субъектов РФ, предоставивших налогоплательщикам инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных указанными субъектами РФ доходов в связи с предоставлением таких вычетов», – указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2021 года. Также кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Деловой Россией» должны обсудить дальнейшее совершенствование механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им в том числе поручено рассмотреть вопросы о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых представителями малого и среднего бизнеса, а также о возмещении за счет федерального или регионального бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов. Глава государства поручил им также обсудить заключение и сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Пса Байдена решили отправить на курс дрессировки после нападений на людей в Белом доме 12 апреля 2021, 16:45

Фото: Adam Schultz/White House

Текст: Алексей Дегтярев

Пес президента США Джо Байдена по кличке Мейджор укусил в марте двух сотрудников Белого дома, его отправили на дополнительный курс тренировки, сообщил пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл ЛаРос. «Мейджор, младшая собака Байдена, пройдет дополнительный курс дрессировки, который поможет ему приспособиться к жизни в Белом доме», – сказал ЛаРос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. По его словам, пес будет проходить тренировки в Вашингтоне, они займут несколько недель. В марте собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тогда заявила, что овчарку не усыпят после инцидента, «собаки президента и первой леди являются членами семьи». В конце марта Мейджор вновь укусил человека. Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным 12 апреля 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским, передает ТАСС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. «Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель. Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе. Путин снял с должности замглавы ФСИН Рудого 12 апреля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Анатолия Рудого с должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу 12 апреля. Рудый был назначен на должность в 2014 году указом президента. С 1988 по 1994 годы служил в Вооруженных силах, с 1994 по 2012 годы проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации с 1994 по 2012 годы. Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. Путин поручил рассмотреть возможность снижения налога на имущество компаний 12 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по налогу на прибыль, сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на имущество организаций при условии компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет поступлений по налогу на прибыль организаций», – передает РИА «Новости» текст поручения. Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 мая. В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики 12 апреля 2021, 12:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День космонавтики в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к монументу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (Путин) посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в России», – передает слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции. Путина в Энгельсе будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Отдельно глава государства проведет встречу с Радаевым.



В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.