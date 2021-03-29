Политолог: Памфилова сумела сделать избирательную систему России открытой

«Избрание Памфиловой ожидалось – после того как она вошла в президентскую квоту членов ЦИКа. С ее именем связано обновление электоральной процедуры, в том числе запуск электронного голосования. Ей и предстоит продолжать это развитие», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, комментируя переизбрание Эллы Памфиловой на пост главы ЦИК.

«Электоральная система в любой стране мира представляет собой, как правило, довольно консервативный институт. Он просто должен быть консервативным – на фоне острой политической конкуренции, чтобы не допускать разных толкований результатов голосования со стороны различных политических игроков. Но при этом 21-й век требует новых подходов, новых технологий, в том числе в реализации избирательного права каждого гражданина», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Современная российская электоральная система активно модернизируется, она уже считается одной из самых передовых в мире. И Памфилова лично продвигает новые технологии. Кроме классических участков, теперь есть дистанционное голосование. Думаю, большая часть выборов перейдет со временем в интернет, – в том числе и благодаря усилиям Эллы Александровны», – предположил политолог.

Мартынов также отметил, что Памфиловой удалось значительно укрепить самостоятельность системы избирательных комиссий. «Это была одна из задач, стоявшая на протяжении последних 10 лет перед ЦИК. Никто из предшественников Памфиловой так и не сумел побороть зависимость региональных избиркомов от местных администраций», – посетовал эксперт.

«Влияние провинциальных чиновников всегда вносило определенную коррозию в процесс выборов, оно служило поводом для острой критики в адрес электоральной системы в целом со стороны не только экспертов, но и недоброжелателей. Сегодня такое влияние сведено к минимуму, и избиратели это также заметили: они с большим удовольствием участвуют в голосованиях», – добавил Мартынов.

Собеседник также отметил, что Памфилова последовательно добивается все большей открытости системы выборов. «Одно дело – декларировать эти вещи. От ее предшественников мы слышали много обещаний по этому поводу. Но до практики мало что дошло. А вновь избранный председатель ЦИК сумела многое реализовать – к взаимному удовлетворению всех участников электорального процесса. Но это не значит, что Памфиловой больше нечего делать. Осталось еще много задач в этом направлении, чем она с успехом и займется в ближайшее время», – прогнозирует Мартынов.

Он также отметил, что переизбрание Памфиловой произошло в очень важный момент – в начале избирательного сезона, который завершится в сентябре выборами в Госдуму и в региональные парламенты.

Напомним, в понедельник прошло первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором было избрано новое руководство комиссии – председатель, его заместитель и секретарь комиссии. Элла Памфилова, которая занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года, переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет.

Кандидатуру Памфиловой на пост председателя ЦИК поддержали 14 членов комиссии. Еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов – член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, он выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.

В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Шевченко был избран главой счетной комиссии.

Памфилова вошла в новый состав ЦИК на 2021-2026 годы по квоте президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в перспективе президент Владимир Путин может встретиться с Памфиловой.