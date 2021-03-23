Эксперт объяснила поддержку россиянами санкций Роскомнадзора в отношении Twitter

«Тот факт, что большинство россиян поддержали действия Роскомнадзора в отношении Twitter, является ожидаемым ответом общества на противоправные действия иностранной соцсети», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к мерам по замедлению работы Twitter в России.

«Наши граждане неприемлемо относятся к распространению любого вида запрещенного контента. Это касается информации о наркотиках, суицидах, и детской порнографии», – сказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Именно поэтому россияне поддерживают действия, которые предпринимает Роскомнадзор, и одобряют позицию государства в том, что касается требований к иностранным соцсетям в части полного исполнения нашего действующего законодательства», – подытожила собеседница.

Во вторник стало известно, что большинство россиян из тех, кто слышал о действиях Роскомнадзора в отношении Twitter, считают обвинения российского ведомства в адрес социальной сети справедливыми, а принятые меры – оправданными. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный ВЦИОМ.

«Что-то знают или слышали о замедлении работы Twitter со стороны Роскомнадзора с 10 марта 50% опрошенных россиян. 45% от всех опрошенных смогли сформулировать свое мнение по этой теме», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Так, обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми – 23%. Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе, неоправданной такую меру считают 27%.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента.

В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.