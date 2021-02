Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию 8 февраля 2021, 00:56

Российская сторона с удивлением ознакомилась с оценками главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на высказывания Борреля после прилета в Брюссель. «С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию], они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС. На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля. «Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», – отметили в МИД. Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Явлинский резко раскритиковал Навального 7 февраля 2021, 13:00

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель. Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Захарова рассказала о реакции ЕС на видео о протестах в России и на Западе 7 февраля 2021, 17:06

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель ответил молчанием на видеоролик о действиях полиции во время протестов в России и на Западе, который МИД дал ему посмотреть во время его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». «Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. Правильно сказали, дали мы им посмотреть. Ролик состоит из двух частей. Первая часть – это то, как «пропорционально» ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть», – передает сообщение Захаровой ТАСС. Как рассказала представитель МИД, аналогичная реакция была и у главы шведского МИДа и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. «И Линде во время переговоров, и Боррелю мы – вот тут очень важный момент – заранее дали все эти ролики посмотреть», – отметила Захарова. Напомним, на этой неделе МИД передал Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» России за блокировку оппозиционных СМИ 7 февраля 2021, 11:40

Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», сообщает украинское издание «Страна.ua». Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту. Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами 7 февраля 2021, 13:20

В правительстве Дагестана сообщили, что у убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главы села Новокули Абакара Капланова «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. По данным пресс-службы врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Капланова, передает РИА «Новости». «Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», – заявили в пресс-службе. Отмечается, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села. «Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», – добавили в пресс-службе. Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отделе полиции был убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Троюродный брат бывшего главы села Новокули сообщил, что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Как уточняет Baza, выстрелов было 36 – два бойца ОМОНа выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина. Украинский посол раскритиковал президента Германии за приравнивание СССР к России 7 февраля 2021, 16:31

Киев выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Высказывания федерального президента (президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – прим. ВЗГЛЯД) относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», – цитирует Мельника «Укринформ». По мнению посла, приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», среди которых есть и украинцы. Мельник заявил, что Штайнмайеру стоило посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, когда президент приезжал в Киев. По мнению посла, тогда бы немецкий политик узнал бы «о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение». По словам Мельника, «не менее 8 млн жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более 5 млн мирных жителей, а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных». Посол также считает, что не стоит цинично защищать газопровод «Северный поток – 2», который, по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии». Комментируя призывы к прекращению проекта «Северный поток – 2», президент Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Кроме того, он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. Тихановская предложила Навальной занять место мужа 7 февраля 2021, 15:33

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге блогера Алексея Навального, предложив ей занять место мужа. «Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их», – цитирует Тихановскую Comments.ua. На этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Юлии Навальной, в которой обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией» по аналогии с Тихановской, «решившей баллотироваться в президенты Белоруссии вместо арестованного мужа». Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт. Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала о депутатской зарплате 7 февраля 2021, 10:50

Российская актриса и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова рассказала, что не получает «неземного» дохода от своей работы. «У меня 60 тысяч рублей в месяц», – назвала сумму Мельникова в эфире телеканала НТВ, сообщает РИА «Новости». Актриса добавила, что такая зарплата «абсолютно адекватна». Анастасия Мельникова – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Заслуженная артистка и телеведущая. Известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». Напомним, зарплата уборщицы Марины Удгодской, избранной главой Повалихинского сельского поселения, составляет 30 тыс. рублей, до этого она получала в десять раз меньше. Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине 7 февраля 2021, 04:31 Текст: Антон Никитин

Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. «В 00.52 (6 февраля) на аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 на аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК. Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус. Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества». Россиянина жестоко убили в Испании 7 февраля 2021, 17:34 Текст: Абдулла Шакиров

На Канарских островах в субботу вечером обнаружили тело гражданина России с множеством ножевых ранений, сообщили испанские СМИ. Труп нашли в районе Коста-Адехе на юге острова Тенерифе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Diario de Avisos. Как сообщают источники, россиянин мог быть убит в ходе семейного конфликта. Полиция начала расследование. В феврале прошлого года в Грузии в монастыре у села Марткопи обнаружили тело россиянина с ножевыми ранениями. В октябре 2020 года российскую туристку попытались убить на Кубе, отравив ее в ресторане мышьяком. МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V» 7 февраля 2021, 17:11 Текст: Елена Мирошниченко

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием». «Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства. Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в России уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены. В субботу, 6 февраля, Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать». Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села 7 февраля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Рамазан Султанов рассказал об обстоятельствах смерти Абакара Капланова в Махачкале. Султанов рассказал телеканалу «Рен-ТВ», что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник правоохранительных органов. Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что стрелявших было двое – оба они якобы были сотрудниками Росгвардии и жителями того самого села Новокули. Информация официально не подтверждена. Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что убийство произошло вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка». В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. На место происшествия выехал Герой России, начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. У здания РОВД собрались более 300 земляков Капланова. На месте также находятся более 130 полицейских, задача которых – не допустить усиления конфликтной ситуации. Пушков: В США происходит тоталитарная революция 7 февраля 2021, 12:36

В США происходит тоталитарная революция, заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов». По его словам, «в США, под ритуальные вопли о «защите демократии», происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращаются в антиутопию». Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, заявил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов. Напомним, 6 января сторонники занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады 7 февраля 2021, 12:29

Министерство обороны России показало видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Учение прошло в Амурской области. «Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», – объяснило министерство. Ролик опубликован на канале ведомства в YouTube. Ранее состоялись летные испытания, в ходе которых экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС отработал управление беспилотником с борта самолета. Бомбардировщики Ту-95МС – воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики» о возникновении COVID-19 7 февраля 2021, 19:36

Научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение новой коронавирусной инфекции, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19, сообщил Bloomberg. Ученые посетили несколько наиболее опасных мест, где мог возникнуть SARS-CoV-2. Сделав несколько интересных находок, эксперты пришли к выводам, что рынок морепродуктов не был первоисточником коронавируса, поскольку дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с ним. Вместе с тем ученые нашли на рынке «подсказки», проливающие свет на происхождение инфекции, передает РИА «Новости». «То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», – рассказал член научной группы Петер Дашак. Ожидается, что результаты исследований будут опубликованы до 10 февраля. Как отметил Дашак, вирусы передаются «довольно запутанно», для отслеживания их пути нужно много времени. Ранее эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков усомнился в возникновении коронавируса на уханьском рынке. Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса. Ранее американский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19. В Махачкале задержали двоих росгвардейцев за расстрел человека в отделе полиции 7 февраля 2021, 10:13

В Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщил СК России по региону. «Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля примерно в 20.00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия. «В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте», – добавили в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале.