Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.

Соответствующее решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте кабмина.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», – говорится в сообщении.

С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.

Кроме того, Россия с 15 февраля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре – между Москвой и Ереваном.

В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Также Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром.