Медведев спрогнозировал рост числа стран, одобривших российскую вакцину от COVID-19

В ближайшее время число государств, одобривших российскую вакцину от коронавируса, может увеличиться, заявил зам председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от COVID-19.

«Вакцины уже одобрены в 15 странах, мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится», – отметил он, передает ТАСС.

Кроме того, Медведев отметил, что объем производства российской вакцины «Эпиваккорона» к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 млн доз. «Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины, чтобы выпускать к концу первого полугодия более 5 млн доз и с июня выпускать не менее 1,5 млн», – сказал он.

На этом фоне Медведев предложил обсудить «политическое сопровождение» продвижения российской вакцины от коронавируса. «Хотел бы получить от коллег информацию о том, что удалось сделать, каковы перспективы и нет ли необходимости какие-то дополнительные меры принять, в том числе по политическому сопровождению этого процесса», – сказал он.

Он также указал, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется в большинстве регионов России.

Применение вакцины «Спутник V» было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике и Армении.

Кроме того, научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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