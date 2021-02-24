Названо число исчезнувших за два года политических партий в России

Сейчас действует 36 политических партий, из которых две уже получили решение Верховного суда о ликвидации, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«По последним данным Минюста России, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действует 36 политических партий. Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70. Вот прошел такой естественный отбор», – приводит ТАСС слова Памфиловой на заседании ЦИК.

По словам главы ЦИК, по двум из 36 партий уже «есть решение Верховного суда России об их ликвидации». Это «Возрождение аграрной России» и Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России. Как уточнила Памфилова, в результате будет 34 партии.

Она напомнила, что 22 февраля на объединительном съезде трех партий («Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России») было принято решение о ликвидации двух из них. «С учетом того, что все они обладали правом участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, теперь таких партий остается 14», – сказала Памфилова.

Кроме того, ЦИК представил интерактивный справочник, посвященный политическим партиям в России. В нем представлены сведения о партиях, имеющих право участвовать в выборах. Памфилова добавила, что ЦИК владеет наиболее полной информацией о политических партиях, теперь весь этот исчерпывающий массив данных будет представлен на сайте комиссии. «Предполагаю, что эти сведения будут полезны как для избирателей, так и для представителей СМИ, наблюдательского и экспертного сообщества», – заключила глава Центризбиркома.

Ранее партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России.