Более половины жителей Молдавии против вступления страны в НАТО

Более половины (54%) жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО, 6,5% ничего не знают об альянсе, свидетельствуют данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов. Так, идею вступить в НАТО поддержали бы 26,5% местных жителей (25,1% опрошенных в январе), цитирует исследование РИА «Новости». 54% (57,1% в январе) опрошенных выступили бы против присоединения к альянсу, 9,8% (8,3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 3,2% (4,4% ранее) респондентов не определились с ответом. 6,5% опрошенных (5,1% в январе) не знают, что такое НАТО. Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов c 12 по 20 февраля. Всего было опрошено 1191 человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%. Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности. В феврале 2020 года за улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса Института маркетинга и исследований IMAS.

В США алгебру сочли расизмом 21 февраля 2021, 16:45

Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы», назвав расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе. Вместо алгебры власти хотят ввести новый курс «этноматематики», передает Fox News. Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление «идеи превосходства белой расы». «Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая – это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема – это упомянутая вами идея о том, что математика – белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье – это так называемое «мягкий шовинизм заниженных ожиданий». Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять», –приводит ИноТВ комментарий старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса каналу Fox News. По его словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо. «Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Да! Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Очевидно же! Не знаю, кто здесь одурачен», – отметил он.

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили решение министерства образования Болгарии ввести программу начальной военной подготовки в школах для учащихся 8–10-х классов. В публикации говорится, что о патриотизме в Болгарии принято говорить «как о покойнике – или хорошее, или ничего», передает «ИноСМИ». Феномен патриотизма, как отмечает газета, рассматривают однобоко, история интерпретируется необъективно, не учитываются «темные стороны» патриотизма. «Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», – говорится в статье. Некоторые читатели считают, что военная подготовка для школьников будет нелишней. Другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем будет воевать Болгария. Так, читатель под ником Кси поддержал решение министерства образования Болгарии. «Военную подготовку надо было вернуть, навыки нелишние, кто хочет мира – готовится к войне», – написал он. «Я НАТО присягу не давал!» – возразил Трьстика. Последния Софиянец напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой. «Американцы готовятся к войне, а русские?» – поинтересовался Джоко. Пользователь обратил внимание на то, что современные подростки «не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет Макдональдса и КФС». «Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!» – возмутился комментатор. «Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне – к войне против России», – написал Стефан Петров. Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики. «Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», – добавил он. Пользователь Гост не согласился с комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии. «И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», – написал он. В свою очередь Алис48 призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет. «Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет», – отметила она. Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму. «В качестве полигона можно использовать Народное собрание (парламент). Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто», – предложил Орсун. «Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель – «приступ патриотизма», – написал Иван Грозни. Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя. «Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим», – заключил комментатор. Пользователь Троцки поддержал введение военной подготовки. «Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами», – написал он.

Самый вредный продукт на столе для мужчин – это майонезные салаты, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», – рассказала Ura.ru Дианова. Но если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом, уточнила она. По ее словам, из напитков лучше исключить соки и газировки. «Количество сахара в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», – поделилась она. Алкоголь же, как отметила диетолог, стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», – советует Дианова. Общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. К мясу она порекомендовала добавить овощи. Ранее эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включить в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть.

Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщила радиостанция NDR. Представитель регулятора подтвердила получение запроса, отметив, что «он рассматривается». Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается, передает ТАСС. Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций – Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. BSH пришло к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но в свете глубины, на которой будет пролегать труба, имеет «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц». Кроме того, отмечалось, что в этом районе и без строительных работ наблюдается довольно активное судоходство. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Между тем появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

В Москве неизвестные напали на блогершу Дарью Зотееву, которая в Instagram назвала себя «Инстасамка», и облили ее зеленкой. Об инциденте девушка в слезах рассказала подписчикам в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, неизвестный человек возле офиса в Москве вылил на нее зеленку, а затем скрылся. В зеленке у блогерши оказались лицо, руки, куртка и ботинки. Однако многие подписчики не поверили в правдоподобность истории. Некоторые пользователи предположили, что девушка сама облила себя зеленкой для привлечения внимания и хайпа. В свою очередь пиарщик Антон Богославский считает, что нападение на блогершу не является подставным. «Если это подстава, то это очень крутая подстава. Но я не думаю. (…) В связи с последними ситуациями к Даше действительно большой негатив у людей», – цитирует тел

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Друзья рассказали о жертве Мягкова ради жены 21 февраля 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Друзья Андрея Мягкова в ходе церемонии прощания с артистом рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее актерской карьере спектакль тоже стал последним, передает «Московский комсомолец». Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. После этого она больше не смогла играть на сцене. Мягков покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках. Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу. «Нес этот груз. Он никогда не сдавался», – вспомнил артист. Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем. 18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). ВКС показали боевые вылеты «Ориона» в Сирии 21 февраля 2021, 22:50

Опубликована видеозапись боевой работы беспилотника «Орион» в Сирии, видео предоставил СМИ полковник ВКС России Сергей Тюгай. Прежде «эти кадры были засекречены, кроме военных их еще никто никогда не видел», сообщают СМИ. В посвященном БПЛА сюжете программы «Вести недели» канала «Россия 1» показали применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. Судя по числу звезд на борту, демонстрирующему количество боевых вылетов, «Орион» совершил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях. Звезды отмечены буквой «Р», если вылет был разведывательным, «Б» – с нанесением ударов по наземным целям, «П» – на поиск или подсветку целей, передает РИА «Новости». Комментируя видео боевой работы беспилотника в Сирии, Тюгай пояснил: «Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность». Полковник сообщил, что после того, как БПЛА «вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена». На «России 1» было показано уничтожение нескольких объектов террористов. В частности удар был нанесен по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда беспилотник искал цель с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы. В конце декабря Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. Блогеры отреагировали на противостояние Минаева и феминисток в Clubhouse 21 февраля 2021, 15:25

В социальных сетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками. «Черт меня дернул зайти в комнату КХ [Clubhouse] к русским феминисткам. Любое слово, даже не слово, а неверно понятая интонация, моментально вызывает шквал агрессии. Люди, круглые сутки говорящие о токсичности, сами являются квинтэссенцией токсичности», – написал Минаев в своем посте в Telegram. Аккаунт журналиста в соцсети насчитывает 90 тыс. подписчиков. Минаев полагает, что его забанили после «коллективного стукачества феминисток». «Попал под феминистическую лошадь», – констатировали авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик». Блогер Александр Горбунов и автор Telegram-блога «Сталингулаг» заявил, что практика «банить всех, с чьим мнением ты не согласен, неважно где, в собственной ленте или коллективной жалобой в целой соцсети, превратит весь интернет в сплошные одноклассники.ру, где единственной дискуссией будет, как правильно солить огурцы». «И то недолго. Найдутся сторонники помидоров, которых это оскорбит, и заблокируют все», – считает он. «Клабхаус и «миллионы доносов». Когда вы думаете, что в сталинские годы стукачили и «просили органы разобраться» некие злобные «ватники», то знайте: это не так. Писали – самые «прогрессивные» носители светлого будущего. А «ватники», они в основном добрые и всем все прощают. Но вообще с феминистками, конечно, и до «новой этики» было непросто», – считает журналист Станислав Натанзон. Минаев привел в своем блоге совет главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова: «А ты не шляйся по комнатам! Мало ли какие монстры в шкафах обитают». «Дед, не лезь в говно! Я сразу понял, что Clubhouse ваш – параша», – посоветовал Минаеву его коллега журналист Антон Красовский. При этом диджей Ксения Дукалис, участвовавшая в дискуссии, заявила, что не понимает причину блокировки Минаева. «Я хоть с Минаевым и спорю, но блокировку вообще не поняла», – написала она в Twitter. Из-за блокировки Минаев не сможет самостоятельно создавать «комнаты» для общения в Clubhouse. При этом несколько дней назад к шоу «Минаев Live feat МегаФон» в соцсети подключились рекордные 7 тыс. пользователей. «Думали КлабХауз расплавится – такого жару дал Минаев», – отметил Telegram-канал «Антиглянец». Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей. Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями» 21 февраля 2021, 19:31 Текст: Ксения Панькова

США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС. Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – заявил он. По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник. Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства. Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала 21 февраля 2021, 20:57 Текст: Ксения Панькова

На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском. Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, сообщает «Футбол 24». После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Раскрыта причина отсутствия жены Мягкова на похоронах 21 февраля 2021, 16:40

Супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем, сообщил представитель семьи. Он отметил, что родственники и близкие семьи не хотели давать комментарии, однако возмущены возникшими впоследствии домыслами о бедности и одиночестве артистки. «Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая», – рассказал представитель «Комсомольской правде». По его словам, артистка ни в чем не нуждается, у нее есть хорошая пенсия, а также близкие, которые ей помогают. «Ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники», – добавил он. 18 февраля в Москве на 83-м году жизни 18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной 22 февраля 2021, 08:28

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента. По его словам, прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма – это какие-то средневековые методы осады. «Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», – цитирует РИА «Новости» Гердта. Он также отметил, что попросит правительство ФРГ оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве Как подчеркнул депутат, вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады крымского региона. «Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», – добавил Гердт. Кроме того, он считает, что власти Украины ведут себя по отношению к своим гражданам, СМИ и бизнесу так же, как поступали власти в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. «Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса – очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», – сказал депутат. По его словам, если не называть вещи своими именами, можно потерять контроль над процессами. «Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами», – заключил депутат. В минувшую субботу глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине 21 февраля 2021, 14:22

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку украинских «властей» Крыма, напомнив британцам, что Херсонская область Украины – это не Крым. «Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон – это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», – цитирует РИА «Новости» Ковитиди. По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Она также отметила, что «английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры». «Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов», – подчеркнула сенатор. Накануне посольство Великобритании в Киеве сообщило, что Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.