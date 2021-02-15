В Германии сочли «Северный поток – 2» мостом для сохранения отношений с Россией

Попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений, считает гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Он отметил, что «Северный поток – 2» является полезным проектом не только с экономической точки зрения. «Он очень полезен и с политической точки зрения, потому что у нас есть достаточно, к сожалению, проблем между Евросоюзом и Российской Федерацией. Этот проект является именно тем мостом, который поможет сохранить эти отношения, и всегда хорошо иметь взаимозависимость. Всегда американцы нам говорят, что мы односторонне зависим от России – это совершенно не так. Это очень позитивная экономическая взаимозависимость, которая позволяет сохранить эти отношения», – сказал Хармс в интервью на телеканале «Россия», передает РИА «Новости».

Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики подчеркнул, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате ФРГ. При этом он выразил удивление, что этот проект излишне политизирован, поскольку газопровод строят частные компании «на свой страх и риск». «Они получили все необходимые национальные европейские разрешения. В этом проекте нет ни одного цента денег европейских налогоплательщиков, поэтому дайте компаниям на свой страх и риск это сделать. Все попытки вмешательства нарушают очень важный принцип – принцип инвестиционной гарантии. Это очень плохо для нашего инвестиционного климата», – добавил Хармс.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2».

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.

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