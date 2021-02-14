Переболевших COVID предупредили о риске подхватить «британский» штамм

Люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме, вероятнее всего могут заболеть новым «британским» штаммом, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Врач убежден, что случаи повторного заболевания «будут однозначно», так как люди, перенесшие вирус год назад уже находятся в группе риска.

«У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами», – подчеркнул Тимаков.

Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.

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