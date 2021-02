Песков рассказал о здоровье Путина Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава за работу во время пандемии 12 февраля 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин наградил представителей Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Депздрава Москвы за вклад в организацию помощи и предотвращение распространения COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции орденом Пирогова наградили заместителей главы Роспотребнадзора – Елену Ежлову и Вячеслава Смоленского. Такую же награду получили и два других представителя Роспотребнадзора, а также министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили шесть замруководителя Департамента здравоохранения Москвы, а также начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава. Среди награжденных значатся и директоры департаментов Минздрава. Также Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского ряд сотрудников Роспотребнадзора. Ранее Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников в рамках благотворительного марафона «Бизнес-медикам» организовала передачу подарков врачам, работающим в «красной зоне».

Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному 10 февраля 2021, 19:46 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости». Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался. Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент. 18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США» 11 февраля 2021, 04:30

В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина. В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок». Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости». Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников 10 февраля 2021, 14:28

Президент Владимир Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы. В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, – уровне заработных плат научных сотрудников, передает РИА «Новости». «Очень часто мы видим – ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», – сказал он. Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении «майского» указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен. «Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», – подчеркнул президент. Он поручил правительству совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников. «Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны», – сказал глава государства. Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. «Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина», – отметил он. Президент добавил, что «нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника». «Главное – необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», – сказал глава государства, добавив, что ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции 12 февраля 2021, 05:17

Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости». В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений. 10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются. Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Путина и Трампа 10 февраля 2021, 07:26

Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание телефонных переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ. Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС. Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена. По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации. В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил объяснить формирование зарплат бюджетников 10 февраля 2021, 15:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил объяснить формирование зарплат бюджетников, чтобы у людей не складывалось впечатление, что власть их надувает. «Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. «Он как-то сказал: «Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин – был такой министр путей сообщений – тут уже непонятно ни мне, ни ему», – сказал он. Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. «Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает», – подчеркнул он. Также Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России 11 февраля 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он. Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Путин внес в Госдуму устав Международной организации по миграции 9 февраля 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии устава Международной организации по миграции (МОМ). В пояснительной записке говорится, что вступление в MOM оформляется в том числе при условии принятия вступающим государством устава Международной организации по миграции. Решение о принятии устава должно быть принято в форме федерального закона, передает ТАСС. В августе прошлого года Путин поручил правительству оформить вступление России в международную организацию по миграции. Ответственными были назначены глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Путин оценил работу судебной системы России в период пандемии 9 февраля 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская судебная система в тяжелый период пандемии коронавируса не перешла в режим торможения, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год. «Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. А в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», – добавил Путин. Ранее Путин в ходе совещания с членами СПЧ напомнил, что, по оценке Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы, российская судебная система является одной из самых эффективных в мире. Между тем сообщалось, что пандемия COVID-19 парализовала судебную систему Великобритании. Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 10 февраля 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин вечером в среду проведет встречу с главными редакторами российских СМИ, она пройдет в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вечером (Путин) традиционную свою ежегодную встречу проведет – которой, кстати, уже почти год не было – пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных СМИ, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных СМИ», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что это «не публичная встреча», повестки для нее нет, само общение пройдет в режиме видеоконференции. «Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также «через телевизор», – добавил Песков. Кроме того Путин, который в среду работает в Ново-Огарево, днем проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где также заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова о совершенствовании института банкротства, сообщил пресс-секретарь главы государства. Кроме этого, у главы государства запланированы и другие встречи непубличного характера. Путин призвал эффективно использовать деньги на первичное звено здравоохранения 10 февраля 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «У нас в 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, это серьезные средства. А в целом за пять лет – 550 миллиардов рублей. Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели, и все эти средства использовались эффективно», – сказал он, передает РИА «Новости». В конце прошлого года сообщалось, что во всех российских регионах разработаны программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Кремль рассказал об отношении Путина к работе оперштаба по борьбе с COVID-19 10 февраля 2021, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос. Ранее стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тыс. человек в России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что данные по смертности печальны, но цифры выросли во всем мире. «Это печальные цифры для всех нас. Но это та реальность, с которой мы столкнулись, это не только ковид, это его прямые и косвенные последствия. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира», – заключил Песков. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 78134 человек. Накануне, 9 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15019. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 525. Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника 10 февраля 2021, 09:31 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, отметив, что благодаря действиям МИД удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек». «Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем», – говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Кремля. Путин указал, что «во многом благодаря активным и последовательным действиям министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС». Кроме того, президент отметил эффективную работу, проделанную МИД и его загранучреждениями, по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавируса. «В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», – отмечается в сообщении. Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента 31 октября 2002 года. Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений 11 февраля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений. «Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом». Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Кремль анонсировал возвращение Путина к обычному формату работы 11 февраля 2021, 14:03 Текст: Дмитрий Зубарев

В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит президенту Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы, в том числе и со СМИ, выразил надежду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы», – передает ТАСС слова Пескова на тему сроков возобновления поездок президента в сопровождении СМИ. Напомним, ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции.